UIF libera acceso a pensión a Rocha M.

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Culiacán, Sin.- Por orden del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concedió al exgobernador Rubén Rocha Moya el acceso parcial a sus cuentas bancarias derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la UIF, detalló que el procedimiento judicial fue promovido por el exgobernador de Sinaloa.

Compartió que el TFJA concedió una suspensión provisional que permite el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez, es decir, podrá disponer únicamente de los recursos del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa, al tratarse de "recursos protegidos por el principio de inembargabilidad de las pensiones".

El fallo, emitido por la Segunda Sala Regional en Sinaloa del TFJA, precisa que la medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que, aseguró, los recursos distintos a los señalados, así como cualquier otra operación financiera, permanecen sujetos a las "restricciones correspondientes".

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El pasado mes de abril, Rubén Rocha Moya fue acusado por Estados Unidos, junto a otros nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de tener nexos con el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Sinaloa.

En su última declaración patrimonial, el gobernador con licencia reportó ingresos anuales por 2.3 millones de pesos, ser dueño de un vehículo VW que ganó en una rifa, así como ser beneficiado por tres pensiones.

En su última Declaración Patrimonial y de Interés presentada en mayo del año pasado, Rocha Moya informó que por su cargo como gobernador de Sinaloa recibió un total de 798 mil 208 pesos.

El gobernador morenista con licencia también reportó que recibe tres pensiones: por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) —de la cual fue rector de 1993 a 1996— obtuvo 731mil 647 pesos; por su pensión del IMSS recibió 490 mil 626 pesos, y por una pensión por viudez por parte del ISSSTE reportó 316 mil 102 pesos.

"La SHCP, por conducto de la UIF, reitera su compromiso con el respeto a las resoluciones judiciales, el debido proceso y el derecho de garantía de audiencia, así como con el fortalecimiento de las acciones institucionales para prevenir y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita", se lee en el escrito.