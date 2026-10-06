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UIF se sube a ola de cerrar información

Por El Universal

Octubre 06, 2026 03:00 a.m.
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UIF se sube a ola de cerrar información
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      Ciudad de México.- Como ocurre con otras dependencias federales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reservó por cinco años y con la posibilidad de prorrogar hasta 10, los nombres de sus funcionarios y, por lo tanto, sus declaraciones patrimoniales, para evitar que sean sobornados o extorsionados por personas que son investigadas por movimientos financieros irregulares.

      En mayo de 2024 un particular solicitó a la UIF el nombre de los funcionarios que integraban esa institución, pero en respuesta la dependencia argumentó que dar a conocer el nombre de estos funcionarios podrían ser objeto de atentados o amenazas por parte de personas investigadas.

      "Cualquier dato que pueda hacer identificable al personal adscrito a la UIF se considera información reservada, toda vez que el darla a conocer pondría en riesgo la seguridad, incluso la vida de una persona física.

      "Al hacerse públicos los datos señalados se tendría como consecuencia que los servidores públicos de la UIF puedan ser objeto de extorsiones, sobornos, atentados o amenazas por parte de los sujetos respecto de los cuales se realizan análisis de conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con estos".

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