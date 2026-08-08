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UNAM habilita sitio de consulta

Aspirantes ya pueden revisar fecha y sede para repetir examen

Por El Universal

Agosto 08, 2026 03:00 a.m.
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UNAM habilita sitio de consulta
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      Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) habilitó este viernes el sistema para que las personas convocadas al examen de control presencial consulten la fecha, horario y sede donde deberán presentar la evaluación que definirá su ingreso a licenciatura para el ciclo escolar 2026-2027.

      La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) informó que los detalles de la cita pueden revisarse a través de TU SITIO, disponible en el micrositio del Concurso de Selección de Ingreso a Licenciatura.

      La aplicación de esta prueba contempla la participación de 58 mil 783 aspirantes, quienes fueron distribuidos en cuatro sedes del país entre el 12 y el 19 de agosto.

      En León, Guanajuato, se evaluará a 2 mil 777 aspirantes los días 12 y 13 en el Hotel Real de Minas Poliforum.

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      En Oaxaca, Oaxaca, acudirán mil 920 jóvenes el 13 de agosto en el Hotel San Felipe.

      La sede de Tijuana, Baja California, recibirá a 518 aspirantes el 16 de agosto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, sede Tijuana ENID.

      La mayor concentración de participantes se registrará en la Ciudad de México, donde 53 mil 568 aspirantes presentarán el examen los días 17, 18 y 19 de agosto en el Palacio de los Deportes.

      La evaluación fue convocada por la UNAM tras detectar irregularidades en el proceso de selección para ingreso a licenciatura realizado este año, situación que derivó en la revisión del concurso y en la decisión de aplicar una prueba presencial de control a decenas de miles de aspirantes.

      De los 58 mil 783 aspirantes convocados al examen de control, sólo podrán acceder a uno de los 21 mil 962 lugares disponibles para ingresar a licenciatura mediante concurso de selección.

      Esto significa que apenas cuatro de cada 10 sustentantes obtendrán un lugar en la Máxima Casa de Estudios.

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