UNAM nombra perros detectores de explosivos con raíces ancestrales

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Cuauhtli y Balam ya forman parte de la estrategia de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los dos perros detectores de armas de fuego y explosivos fueron bautizados por la propia comunidad universitaria, que eligió nombres inspirados en dos figuras emblemáticas de las culturas originarias de México.

Cuauhtli significa águila en náhuatl y está asociado con liderazgo y vigilancia; Balam significa jaguar en maya. Ambos nombres fueron seleccionados mediante una convocatoria abierta impulsada por la Unidad Canina de Rescate y Detección de la UNAM (UNAMK9), informó su titular, Julio Velázquez Rodríguez, en un comunicado.

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"Pensamos que esta convocatoria podía vincularnos a todos para contribuir con los nuevos nombres. En sus denominaciones se incluyeron referencias que tienen que ver con la presencia de nuestra historia, raíces, tradiciones, incluso con nuestra mitología ancestral", explicó.Los dos ejemplares se incorporaron recientemente a la Dirección General de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria y forman parte de la sección especializada en detección de armas de fuego y explosivos.Con su llegada, la Unidad Canina de la UNAM suma 24 perros en activo: 22 dedicados a labores de búsqueda y rescate, además de Cuauhtli y Balam, enfocados en tareas de prevención y detección.Velázquez Rodríguez detalló que ambos caninos fueron recibidos en donación por parte del gobierno federal, junto con el respaldo técnico de sus guías especializados, con el propósito de fortalecer las acciones preventivas dentro de la universidad."Ello transmite una connotación de tener un elemento más de protección para la comunidad universitaria", señaló.Cuauhtli y Balam son ejemplares de la raza golden retriever, una característica que no fue elegida al azar. De acuerdo con el especialista, estos perros suelen mostrar temperamentos estables y facilidad para convivir con personas de todas las edades."Son afables, bonachones, de orejas caídas porque aquellos que las tienen erguidas son caninos que históricamente nos imponen más respeto a los seres humanos", explicó.Además de su temperamento, los golden retriever suelen utilizarse en labores relacionadas con movilidad y concentración de personas, debido a su capacidad para desenvolverse en espacios concurridos sin generar alarma entre la población.Los nuevos integrantes de la UNAMK9 ya conviven con el resto de los perros de la unidad. Para recibirlos, las instalaciones fueron adecuadas con mejoras que incluyeron asoleaderos, áreas con mayor protección contra la lluvia y techos transparentes que favorecen su comodidad."Los perros están más confortables y como pueden observarse entre las jaulas, que son de malla amplia, interactúan, se olfatean y se realizan también ejercicios de socialización entre ellos", destacó el responsable de la unidad.Con Cuauhtli y Balam, la UNAM fortalece su equipo especializado de seguridad y rescate, al tiempo que incorpora a dos nuevos integrantes cuyos nombres remiten a símbolos de fuerza, vigilancia y protección presentes en las culturas originarias de México.