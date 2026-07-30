logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Fotogalería

Vozinha causa revuelo en Colo Colo con su fichaje en Chile

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Deuda pública de México se eleva al 51 % del PIB en 2026

El secretario de Hacienda señaló que el costo financiero disminuyó 4,8 % real anual y la deuda se mantiene sostenible

Por EFE

Julio 30, 2026 04:55 p.m.
A
Deuda pública de México se eleva al 51 % del PIB en 2026
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La deuda pública neta de México llegó al 51 % de su producto interior bruto (PIB) en la primera mitad de 2026, por encima del 49,5 % del mismo periodo del año pasado, y también mayor al 50,4 % del periodo enero-marzo, informó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

      México deuda pública neta 2026

      En los 'Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre de 2026', la SHCP registró una deuda neta total de 19,59 billones de pesos (1.121 millones de dólares, según el tipo de cambio proporcionado por el Gobierno) en los primeros seis meses del año.

      Esto es un incremento real del 11,7 % frente a los 17,8 billones de pesos (1.026 millones de dólares) que Hacienda reportó en julio de 2025.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Declaraciones del secretario de Hacienda

      El secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, dijo que México mantiene en materia de deuda "una posición fiscal sólida" y aseveró que este nivel se encuentra 1,6 % por encima del previsto para el periodo, pero por debajo del promedio de las economías de América Latina.

      En su informe, Amador Zamora afirmó que en el primer semestre el costo financiero disminuyó 4,8 % real anual, "resultado de nuestra estrategia de manejo de activos con cuentas a favor de los mercados nacionales".

      Además, dijo, la deuda pública "se mantuvo a niveles sostenibles por el bajo nivel previsto con una estructura potente".

      El reporte también evidenció, para el primer semestre del año, un aumento interanual del 0,1 % en el total de ingresos presupuestarios, que ascendieron a más de 4,27 billones de pesos (más de 246.242 millones de dólares).

      Ello es debido a una caída del 0,1 % en los ingresos no petroleros, en contraste con un aumento del 0,4 % de la recaudación tributaria, y con un alza del 2,1 % en las entradas petroleras.

      Por otro lado, el gasto neto presupuestario se elevó el 2,1 % frente al primer semestre de 2025 hasta los 4,85 billones de pesos (cerca de 280.000 millones de dólares).

      Las cifras se publican tras conocerse horas antes la estimación oportuna del PIB en el segundo trimestre, cuando se elevó un 1,5 % trimestral, y aumentó 1,2 % interanual, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Deuda pública de México se eleva al 51 % del PIB en 2026
      Deuda pública de México se eleva al 51 % del PIB en 2026

      Deuda pública de México se eleva al 51 % del PIB en 2026

      SLP

      EFE

      El secretario de Hacienda señaló que el costo financiero disminuyó 4,8 % real anual y la deuda se mantiene sostenible

      Kenia López pide al INE prudencia ante sanciones a Alito Moreno
      Kenia López pide al INE prudencia ante sanciones a Alito Moreno

      Kenia López pide al INE prudencia ante sanciones a Alito Moreno

      SLP

      El Universal

      La legisladora advierte que la censura electoral puede debilitar la democracia mexicana.

      Cómo cancelar suscripciones que ya no usas desde tu celular
      Cómo cancelar suscripciones que ya no usas desde tu celular

      Cómo cancelar suscripciones que ya no usas desde tu celular

      SLP

      El Universal

      Consejos para evitar cargos extras y gestionar suscripciones contratadas vía servicios externos.

      INE aprueba calendario oficial para elecciones federales 2026-2027
      INE aprueba calendario oficial para elecciones federales 2026-2027

      INE aprueba calendario oficial para elecciones federales 2026-2027

      SLP

      El Universal

      Los consejos locales y distritales, así como la designación de funcionarios de casilla, forman parte del proceso electoral.