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UNAM solicita aumento de 1% en presupuesto

El rector Leonardo Lomelí informó que 61.1% del gasto del año pasado se destinó a docencia

Por El Universal

Julio 02, 2026 03:00 a.m.
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      Ciudad de México.- La UNAM erogó un presupuesto de más de 60 mil millones de pesos durante el año pasado, informó el rector Leonardo Lomelí Vanegas en la entrega de la Cuenta Anual 2025 a la Cámara de Diputados.

      El rector señaló que para 2027, la Máxima Casa de Estudios necesitará un aumento a su presupuesto de 1% por arriba de la inflación, para actualizar los equipos de los planteles.

      "Estamos un poco apretados, pero bueno, hemos podido hacer las economías del caso, pero ya para actualizar equipos y algunas otras cosas, sí nos ayudaría un punto porcentual arriba de la inflación para el próximo año".

      En reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, Lomelí Vanegas detalló que 89.2% del presupuesto de 2025 provino de subsidio federal y 10.8% de ingresos propios.

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      Del gasto clasificado por función, 61.1% se destinó a la docencia, 26.4% a la investigación, 7.5% a la extensión universitaria y 5% a la gestión institucional.

      "La docencia se mantuvo como una de las máximas prioridades en respuesta a una demanda crucial: ofrecer educación pública de excelencia a jóvenes, que encarna la diversidad y pluralidad de México y cuyas desigualdades de origen persisten aún después de ingresar a un plantel universitario", manifestó el rector.

      Asimismo, expuso que el bachillerato ocupa un lugar primordial, y en los 14 planteles de la UNAM se atendieron a más de 106 mil alumnos y egresaron alrededor de 30 mil.

      En educación superior, la UNAM atendió a 266 mil estudiantes, y de ellos casi 34 mil de posgrado, mediante 133 carreras de licenciatura y 42 programas de posgrado.

      "Este crisol académico permite formar a profesionistas en todos los campos del saber y renovar constantemente el talento que México necesita en sus instituciones, comunidades y empresas".

      Lomelí Vanegas destacó que nueve de cada 10 de sus alumnos enfrentan adversidades para concluir sus estudios, como ingresos bajos, trayectos largos para llegar a las escuelas o la alimentación.

      "Entre 86% y 88% de quienes ingresaron a bachillerato y licenciatura provienen de hogares con ingresos inferiores a cuatro salarios mínimos. Una proporción significativa recorre trayectos de más de una hora para llegar a su plantel. Estos datos muestran que la permanencia escolar no depende sólo del esfuerzo individual, sino también del ingreso familiar, la alimentación, el tiempo disponible, la movilidad en los tejidos urbanos y las dinámicas laborales", dijo.

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