Unidad canina va contra los narcos

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Veracruz, Veracruz.- Se les ve alertas y vigilantes. Olfatean cada rincón y espacio que tienen enfrente y cuando detectan una sustancia ilícita, entonces se detienen.

Con una figura poderosa, los pastores belgas malinois —entre ellos los imponentes Jareta y Bundas— mantienen el control, no sólo durante sus entrenamientos, sino en el campo de combate, ya sea en vehículos, carreteras, puertos y aeropuertos, en abordajes e inspecciones de embarcaciones, buques mercantes y lanchas, e incluso en operaciones desde aeronaves.

Su objetivo lo cumplen a cabalidad los oficiales Jareta, Juno, Izmir, Bundas, Bern, Hobbit y Kore, la punta de lanza de la unidad canina que sirve en la Primera Región Naval de la Armada de México.

Los siete elementos que operan desde la Base Aeronaval Las Bajadas, en el puerto de Veracruz, sede de la Primera Región Naval, forman parte de los 38 binomios desplegados en la jurisdicción que abarca Veracruz y Tamaulipas, los cuales, tan sólo el año pasado, lograron asegurar cerca de una tonelada de sustancias ilícitas.

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"Es un orgullo muy grande porque somos un equipo", afirma la médico veterinaria zootecnista de la Primera Región Naval, la teniente de corbeta Montserrat Zamora Vergara.

La oficial canina Jareta, de complexión atlética y conocida por su carácter cariñoso y dinámico, busca una y otra vez entre pequeñas cajas de madera durante una práctica de detección de narcóticos en el corazón de la Base Aeronaval de Veracruz, un centro de operaciones aéreas para vigilancia marítima, búsqueda, rescate y apoyo a operaciones navales.

Con apenas tres años de edad, Bundas se mueve de un lugar a otro sin descanso, reflejo de una energía inagotable.

Entre el grupo de agentes caninos destaca por su obediencia, pero no deja de mostrar el ímpetu que lo caracteriza y que, lejos de ser un obstáculo, lo ha convertido, junto con Jareta, en uno de los oficiales caninos más destacados de la unidad.

Desde su llegada a la Base Aeronaval estableció un vínculo especial con su binomio humano: el encargado del Departamento Canino de la Primera Región Naval, el segundo maestre Armando Sosa Rojas.

"Hemos creado un vínculo especial. Siento un cariño y un apego porque desde que llegó me tocó recibirlo y seguimos juntos", resalta emocionado el oficial de Marina.