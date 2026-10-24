Vance sube a huracán de categoría 2

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- El huracán Vance, el cual está en la categoría 2 de la escala Saffir-Simpson, se localiza a 685 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y a 895 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima. Su circulación refuerza la probabilidad de lluvias y oleaje elevado en las costas del sur de México.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que dicho fenómeno natural causará lluvias fuertes en la zona centro, oeste y suroeste de Michoacán, además en las costas de Guerrero y Oaxaca. El fenómeno presenta vientos sostenidos de 165 kilómetros por horas, rachas de 205 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 7 km/h.

Indicaron que se prevé un oleaje de 2 a 3 metros en las costas guerrerenses. La Secretaría de Marina (Semar) también informó acerca del cierre de puertos en Acapulco y Puerto de Marqués.

Por otro lado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) anunció que el Frente Frío No.3 se extenderá sobre Chihuahua y Sonora, y ocasionará chubascos y rachas de viento en el noroeste y norte del país. Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en el centro, norte y sur de Chihuahua y posible formación de torbellinos en el norte de esta entidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

A la par, existe la posibilidad de caída de aguanieve durante esta noche y la madrugada del sábado en zonas serranas del norte de Baja California.