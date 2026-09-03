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Velero vuelca cerca de Progreso; llevaba cinco personas a bordo

Los ocupantes fueron auxiliados por un yate y trasladados a la marina de Yucalpetén.

Por El Universal

Septiembre 03, 2026 05:50 p.m.
A
Velero vuelca cerca de Progreso; llevaba cinco personas a bordo
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      PROGRESO, Yuc., septiembre 2 (EL UNIVERSAL).- Un velero, con cinco personas a bordo, volcó a unos 150 metros de la orilla de Progreso, a la altura de la colonia Benito Juárez García, conocida como La Federal.

      Acciones de la autoridad

      Pese al percance, que generó la movilización de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), no se reportaron personas lesionadas.

      De acuerdo con testigos que presenciaron los hechos desde la playa, la embarcación de recreo volcó mientras navegaba con varias personas.

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      Detalles confirmados

      Tras el accidente, un yate blanco que se encontraba cerca del velero se aproximó para auxiliar a sus ocupantes.

      Posteriormente, llegó al sitio una embarcación de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para verificar la situación y conocer las condiciones en las que se encontraban las personas involucradas.

      Los ocupantes fueron trasladados por el yate hasta la marina de Yucalpetén, por lo que la embarcación de la SSP se retiró al confirmarse que no había personas lesionadas.

      Un par de horas más tarde se realizaron para remolcar la embarcación. Hasta el momento no se ha informado qué provocó el percance ocurrido frente a las costas de Progreso.

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