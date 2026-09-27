Verdad y justicia piden por los 43

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Ciudad de México.- Cansados de buscar la verdad y la justicia durante 12 años, padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa hicieron un llamado a la sociedad para que les ayuden a que el gobierno retorne a los expertos independientes y para que el Ejército Mexicano entregue la información que tiene sobre el caso.

Acompañados de colectivos y organizaciones civiles, los familiares de los estudiantes marcharon del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir a las autoridades avances en las investigaciones del caso, en una movilización en la que se registraron incidentes menores. Mediante videos, cartulinas y mensajes en redes sociales, las madres y padres de los normalistas pidieron a la sociedad exigir el regreso de los expertos independientes y la entrega de los archivos militares pendientes para esclarecer la desaparición de sus hijos, a 12 años de los hechos.

Durante el mitin por el 12 aniversario, Mario González, padre de César Manuel González Hernández, pidió a colectivos, académicos, intelectuales y ciudadanos respaldar el retorno de los especialistas que investigaron el caso.

Sostuvo que las líneas de investigación de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes no han sido desacreditadas y que, a la fecha, las familias siguen sin recibir respuestas de la Fiscalía General de la República sobre el paradero de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

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"[Quiero] pedirles de todo corazón: ayúdenme a traer a los expertos, ayúdenme, no sé cómo. Por las redes sociales, exigir que el Ejército entregue esos 800 folios. Son 12 años y hemos caminado como no tienen idea. De verdad se los suplico", dijo Mario González.

Convocó a la sociedad a difundir videos, cartulinas y mensajes en redes sociales para exigir tanto la participación de los expertos como la entrega de los archivos militares pendientes.

La exigencia de documentación se refiere a 853 folios de inteligencia militar generados en 2014 por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, con sede en Iguala, Guerrero.

González lamentó que después de 12 años de movilizaciones y reuniones con las autoridades, las familias no hubieran obtenido justicia todavía.

"Se lo hemos pedido a la Presidenta de distintas formas, suplicándole y hasta a veces llorando. Pensando que viene de un movimiento estudiantil, pensando que es mujer, pensando que es madre y que entendería el dolor de estos padres y madres", señaló.

"Aquí estaremos hasta que Dios nos preste vida", expresó.