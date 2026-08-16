logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Estado

Reportan 4 casos de miasis por mes en humanos

La mayoría de los casos se han detectado en la Huasteca

Por Redacción

Agosto 16, 2026 03:00 a.m.
A
Reportan 4 casos de miasis por mes en humanos
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD VALLES.- En promedio, ha habido cuatro casos de miasis por mes en el estado de San Luis Potosí, de acuerdo con el Reporte Epidemiológico.

      La Secretaría de Salud a nivel nacional ha contabilizado la mayoría de los casos en la Huasteca, como Ébano, Tamuín, Ciudad Valles o Tamazunchale y, hasta el corte del pasado 6 de agosto, eran 24 incidencias en ocho meses que han transcurrido en este 2026.

      De acuerdo con datos nacionales, esta cantidad de gente que ha sido víctima de la mosca del gusano barrenador en San Luis Potosí representa el cinco por ciento del total de casos en el país, es decir, hay más de 400 casos en México, solamente en humanos. 

      LEA TAMBIÉN

      SLP promedia 212 casos de miasis al mes

      La entidad acumula mil 592 contagios desde la detección del primer caso; actualmente permanecen activos 92

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Nombra Medina otra corcholata para 2027
      Nombra Medina otra corcholata para 2027

      Nombra Medina otra corcholata para 2027

      SLP

      Redacción

      Vernice Soria Treviño, propuesta para alcaldesa

      Ofrecerán un foro para prevenir el gusano barrenador
      Ofrecerán un foro para prevenir el gusano barrenador

      Ofrecerán un foro para prevenir el gusano barrenador

      SLP

      Jesús Vázquez

      Para detección y combate oportuno de la infección

      La Plaza 5 de Mayo, enorme basurero
      La Plaza 5 de Mayo, enorme basurero

      La Plaza 5 de Mayo, enorme basurero

      SLP

      Jesús Vázquez

      Capacitan para detectar el gusano barrenador
      Capacitan para detectar el gusano barrenador

      Capacitan para detectar el gusano barrenador

      SLP

      Carmen Hernández

      Productores agropecuarios reciben una plática y algunas medidas a aplicar