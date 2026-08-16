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Aumenta nivel de ríos; mantienen vigilancia en la Huasteca

Protección Civil Estatal estableció comunicación con autoridades de El Naranjo y Ciudad Valles para seguir las condiciones

Por Pulso Online

Agosto 16, 2026 10:37 a.m.
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Aumenta nivel de ríos; mantienen vigilancia en la Huasteca
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      La Coordinación Estatal de Protección Civil mantiene vigilancia preventiva ante el incremento en los niveles de algunos ríos de la Huasteca potosina.

      La dependencia informó que trabaja en coordinación con las direcciones municipales de Protección Civil de El Naranjo y Ciudad Valles para dar seguimiento a cualquier cambio en las condiciones de los afluentes.

      Hasta el momento, la institución no ha informado sobre cierres de parajes, evacuaciones o afectaciones derivadas del aumento en los niveles.

      Protección Civil indicó que visitantes y turistas pueden continuar acudiendo a los parajes de la región, aunque recomendó consultar los canales oficiales y atender las indicaciones de las autoridades.

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