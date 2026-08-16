Recupera GCE tres vehículos robados; hay 29 detenidos

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La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 29 personas por su probable participación en distintos delitos durante los operativos realizados en San Luis Potosí en las últimas 24 horas.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, las detenciones estuvieron relacionadas con presuntos delitos contra la salud, robo, violencia familiar, allanamiento, daños, abuso sexual, posesión de dinero apócrifo y hechos vinculados con vehículos robados.

Durante los operativos también fueron asegurados seis vehículos, de los cuales tres contaban con reporte de robo.

La corporación informó además el decomiso de 93 gramos de marihuana y 32 dosis de una sustancia con las características del "cristal", localizadas en distintos puntos de la entidad.

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Las personas detenidas, los vehículos y los demás indicios fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán la situación jurídica de los involucrados.