GCE reporta 266 detenidos en una semana

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La Guardia Civil Estatal (GCE) detuvo a 266 personas durante la última semana en operativos realizados en los 59 municipios de San Luis Potosí, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC).

De acuerdo con el reporte oficial, dos de los detenidos quedaron a disposición de autoridades federales y los 264 restantes fueron remitidos ante instancias del fuero común. La dependencia no precisó los delitos por los que fueron capturados.

Durante el mismo periodo, los agentes recuperaron 24 unidades con reporte de robo: 23 automóviles o vehículos de carga y una motocicleta.

La SSPC también reportó el aseguramiento de 73 kilos con 13 gramos de marihuana, 948 dosis de "cristal" o metanfetamina, así como cantidades no especificadas de cocaína y crack.

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En los dispositivos desplegados en las cuatro regiones del estado fueron decomisados 48 objetos conocidos como "ponchallantas", un inhibidor de señal y ocho teléfonos celulares. Además, la corporación recuperó 61 mil litros de hidrocarburo.

En materia de proximidad social, la GCE señaló que mil 776 personas participaron o fueron atendidas mediante actividades con comités vecinales, campañas informativas para establecimientos comerciales y hoteles, así como acciones del programa "Vacaciones Seguras" en campamentos de verano, plazas públicas y zonas turísticas.