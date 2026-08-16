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Localizan sin vida a adolescente en Los Magueyes

El cuerpo fue encontrado por sus familiares dentro de una vivienda ubicada al norte de la ciudad

Por Redacción

Agosto 16, 2026 09:42 a.m.
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Localizan sin vida a adolescente en Los Magueyes
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      Un adolescente de 17 años fue localizado sin vida la tarde de este domingo dentro de un domicilio de la colonia Los Magueyes, al norte de la ciudad.

      El reporte fue recibido por las autoridades alrededor de las 15:00 horas, luego de que familiares encontraran el cuerpo en una vivienda de la avenida De las Torres.

      Elementos de la Guardia Civil Estatal acudieron al lugar y acordonaron el inmueble para preservar la zona.

      Posteriormente arribaron agentes de la Policía de Investigación y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo.

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      Hasta el momento, la autoridad investigadora no ha informado oficialmente la causa de la muerte.

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