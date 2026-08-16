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Proponen garantizar derechos maternos en cárceles mexicanas

Censo del INEGI revela 280 menores conviviendo con madres privadas de libertad en México.

Por El Universal

Agosto 16, 2026 10:30 a.m.
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Proponen garantizar derechos maternos en cárceles mexicanas
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      El senador Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales y estatales a garantizar las condiciones mínimas de infraestructura materno-infantil en los centros penitenciarios que albergan a mujeres con bebés.


      Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Federal y Estatales 2025 del Inegi, al cierre de ese año 280 menores de seis años permanecían viviendo con sus madres privadas de la libertad en centros penitenciarios del país: 145 niñas y 135 niños.

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      Adicionalmente, el censo reportó 146 mujeres embarazadas y 149 en periodo de lactancia dentro de los penales, lo que evidencia que la demanda de servicios materno-infantiles dentro del sistema penitenciario es significativamente mayor a la capacidad instalada actual.
      En su argumentación, el senador por Jalisco explicó que la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce expresamente que las mujeres privadas de la libertad tienen el derecho a la maternidad y la lactancia; conservar la guardia y custodia de su hijo menor de tres años, a recibir alimentación adecuada para estos, a recibir educación inicial, vestimenta acorde a su edad y atención pediátrica, además de contar con instalaciones adecuadas y los artículos necesarios para una estancia digna y segura.
      A pesar de la presencia documentada de cientos de bebés, así como de mujeres embarazadas en los centros de reclusión, hay un déficit estructural alarmante en la infraestructura penitenciaria destinada a la maternidad e infancia.
      "De los 184 centros penitenciarios para mujeres o mixtos en el país, sólo 39.1% cuenta con espacios para la maternidad, incluyendo salas de parto y áreas de lactancia, lo que significa que 60% de los penales carece de estas instalaciones básicas", advirtió.
      Agregó que "únicamente 36.4% dispone de espacios diseñados para el alojamiento o pernocta conjunta de las niñas y niños con sus madres, y apenas 33.7% cuenta con espacios para la educación integral y formativa".
      El dato
      39% de las cárceles del país para mujeres o mixtas cuenta con espacios para la maternidad.

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