Nacional

Vulneran seguridad de Claudia Sheinbaum

Individuo aprovechó un momento para rodearla, tocar a la Mandataria e intentar besarla

Por El Universal

Noviembre 05, 2025 03:00 a.m.
A
Vulneran seguridad de Claudia Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue víctima de acoso durante su traslado a pie hacia el edificio principal de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Un hombre, aún no identificado, se acercó a la mandataria y la tocó sin su consentimiento. Durante el breve recorrido de Palacio Nacional a la SEP, de menos de un kilómetro, Sheinbaum aprovechó para saludar a los ciudadanos, tomarse fotografías e intercambiar algunas palabras.

Sin embargo, el sujeto se aproximó por la espalda y extendió su brazo derecho para abrazarla, recorriendo luego sus manos por el cuerpo de la presidenta. La agresión ocurrió sobre la calle República de Argentina, mientras Sheinbaum conversaba con algunas ciudadanas.

El acosador intentó incluso besar a la mandataria, ante lo cual Sheinbaum permaneció inmóvil hasta que Juan José Ramírez Mendoza, titular de la Dirección General de Ayudantía, se interpuso entre ambos.

Posteriormente, la presidenta pidió que el sujeto se tomara una fotografía con ella, pero con precaución. En el momento del incidente no se observó un dispositivo de seguridad visible, y hasta ahora las autoridades no han emitido posicionamiento oficial.

