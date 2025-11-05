Riña en el Cereso deja tres heridos

AGUASCALIENTES, Ags.- Tres internos resultaron heridos en una riña registrada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) para Varones de Aguascalientes, donde 60 presos utilizaron palos de escoba como armas e incendiaron el depósito de basura del reclusorio.

El pleito se suscitó la mañana de este martes en los pasillos del módulo 6, luego de que el lunes se registrara un conflicto entre dos presos que llegaron a los golpes y a causa de ello se realizó un operativo de revisión de la Policía Estatal en las celdas.

Este martes, los internos presuntamente tomaron las escobas y trapeadores que se utilizan para el aseo y los quebraron para hacerles punta y utilizarlos como armas, además usaron botes y rejas como objetos contundentes. En la trifulca algunos se dirigieron al área donde colocan la basura y prendieron fuego a bolsas que contenían pasto seco. Una columna de humo se observó a distancia desde el exterior del Cereso, mientras policías penitenciarios evacuaban a personas que estaban de visita.

El secretario de Seguridad Pública del estado, Antonio Martínez Romo, informó que, gracias a la oportuna intervención del personal de seguridad, fue totalmente controlada la situación.

El funcionario detalló que, tras el incidente, tres internos identificados como Juan Bulmaro Gutiérrez García, Juan César González Ramírez y José Abraham Torres Quintero, resultaron lesionados, mismos que se encuentran fuera de peligro. Además, subrayó que en ningún momento estuvo en riesgo la seguridad del resto de la población penitenciaria ni del personal operativo.