Bajo crecimiento económico en México

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No confundas inteligencia con sabiduría: la inteligencia nos sirve para ganarnos la vida, y la sabiduría para saber cómo vivir.

Para medir el crecimiento económico de una nación se toma en cuenta la generación de bienes y servicios producidos por la misma en un tiempo determinado, y a esto se le llama Producto Interno Bruto (PIB). Esta medición se compara en lo interno año con año, y también se utiliza para la competencia a nivel global. Este PIB no señala necesariamente la calidad de vida que tiene una nación ya que existen varios países donde su PIB es muy alto debido a sus exportaciones y su población no tiene la calidad de vida que otros países con menor crecimiento económico.

México durante 20 años tuvo un crecimiento económico promedio del 2.0 % anual y a partir del 2018 al 2024 su PIB solamente creció en el 0.8 %, a pesar que las exportaciones del país aumentaron significativamente. En el 2025 el PIB creció en el 0.9 % y para este 2026 se estima pueda llegar al 1.4 %. Nuestro país formó parte de las 10 naciones con mayor crecimiento económico entre 1999 y 2004, incluso alcanzó en 8º sitio a principios del año 2000. El Fondo Monetario Internacional (FMI) descarta que el país regrese al Top 10 de las economías más grandes del mundo.

Con proyecciones del FMI para el 2026 las 15 mayores economías del mundo según su PIB nominal son: EEUU, China, Alemania, India, Japón, Reino Unido, Francia, Italia, Brasil, Canadá, Rusia, México, España, Australia y Corea del Sur. Para México que se posiciona como la 12ª economía más grande del mundo tendrá un PIB cercano a los 2 billones de dólares. En el tema de libertad y competitividad México se ubica en el lugar 91 del ranking de libertad económica y muestra contraste en rubros como el empoderamiento político femenino frente a una menor participación en oportunidades económicas.

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El bajo crecimiento económico de México es uno de los problemas estructurales más importantes del país, porque limita la creación de empleos mejor pagados, el aumento de los ingresos familiares y la capacidad del gobierno para financiar servicios públicos. ¿Por qué crece tan poco? Hay varios factores: baja productividad, informalidad laboral, inversión insuficiente, inseguridad y Estado de Derecho, educación, capacitación y dependencia económica de EEUU. Todo ello, trae consecuencias negativas que bajan la calidad de vida del mexicano.

México necesita pasar de una economía que dependa en buena medida de sus exportaciones y del consumo a otra que invierta más, innove, produzca bienes de mayor valor agregado y genere empleos formales mejor pagados. Para ello, se requiere certeza a la inversión privada y una eficiente y promotora administración pública. La mejor economía se refleja en el bolsillo.

P.D. Un sabio dijo: vas a terminar decepcionado

si piensas que harán por tí lo mismo que tú haces

por ellos, porque no todos tienen el mismo

corazón que tú.

CONSUMA LO HECHO EN MÉXICO Y ESTARÁ DANDO TRABAJO A MEXICANOS.

¡MÉXICO ES PRIMERO! OCTUBRE DEL 2026