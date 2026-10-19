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"Estoy segura [de] que vamos

a ir mejorando todos los días

el sistema de salud".

Claudia Sheinbaum, 17.10.2026

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Una joven trabajadora me mensajeó este viernes 16 de octubre: "Ya llegué a casa. Solo me revisaron. Me tenían que hacer cambio de férula, pero me pusieron la misma porque no tienen, y para variar me mandaron medicamentos, pero tampoco los tienen. Así que los tendré que comprar".

He seguido su caso porque es hija de una mujer que ha trabajado en la limpieza de mi casa desde hace 18 años. La joven es inteligente, trabajadora, pero está enferma de cáncer y ha vivido, como tantos pacientes del Seguro Social, una pesadilla tras otra. El 26 de septiembre la citaron en ayunas para una operación, pero esperó todo el día y al final le dijeron que no había anestesiólogo y la mandaron a casa. La falta de medicamentos, por otra parte, ha sido una ocurrencia constante.

No entiendo de dónde saca su información la presidenta Sheinbaum cuando dice, como el 31 de marzo de este año, que "el esquema de compra de medicamentos nos ha permitido llegar en este momento a un promedio de poco más de 97 por ciento". Además, responsabiliza de lo que falta a algunos "proveedores que no han entregado".

Dice la mandataria que ahora está visitando hospitales y clínicas. "Entonces, estoy haciendo una gira para hablar -dijo el 17 de octubre--. Bueno, voy a un centro de salud por lo menos. Caigo de sorpresa. A veces cuando dicen ´Va a venir la presidenta´ todo lo arreglan, lo pintan, lo pone bonito". También el director general del IMSS, Zoé Robledo, está haciendo una gira "piso por piso" para conocer los problemas de la institución, ocho años después de su nombramiento.

El problema no es solo del IMSS. También el ISSSTE y el IMSS-Bienestar (al que le pusieron ese nombre para canibalizar la imagen del IMSS) están sufriendo problemas de saturación y falta de medicamentos e insumos.

Este sábado 17 de octubre fui a las oficinas centrales del IMSS sobre el Paseo de la Reforma. Un pequeño grupo de activistas estaba en plantón en la entrada, sin afectar el tránsito, con mantas. Al contrario de los maestros de la CNTE, los trabajadores del IMSS no han dejado de laborar. Participan en las movilizaciones en sus tiempos libres, que no son muchos.

Los sueldos del IMSS no llegan a ser siquiera de hambre. Un médico general, con estudios de por lo menos cinco años, servicio social, tres años de residencia y demás, alcanza 10,034.60 pesos al mes, apenas arriba de un becario de Jóvenes Construyendo el Futuro, que recibe un sueldo mínimo de 9,582,47 pesos al mes más Seguro Social. Un nutricionista dietista en el IMSS gana, según los tabuladores, 6,082.42, menos del mínimo. La 4T, en cambio, pagaba en 2024 más de 100 mil pesos mensuales al gobierno cubano por cada médico de ese país (Reforma, 6.10.2024).

Como el viejo PRI, Morena ha reclutado a los líderes para controlar los sindicatos. Rafael Olivos, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, es también diputado de Morena. Una de las demandas del movimiento de protesta es que renuncie al SNTSS, pero Olivos sigue representando al sindicato en la mesa de negociación con el régimen.

El que haya escasez de medicamentos en el IMSS y otras instituciones no es nuevo. Los pacientes, sin embargo, afirman que la situación es peor que nunca. No lo sabemos, sin embargo, porque las cuentas alegres del gobierno, con su 97 por ciento de abastecimiento, no permiten conocer la realidad.

Un problema no se puede resolver si no se reconoce. Quizá haya hoy una esperanza porque el director del IMSS y la presidenta están yendo a los centros de salud "a hablar". Ojalá lo hagan con honestidad.

Saqueos

Las protestas "por la carestía" contra el gobierno de Emmanuel Macron en Francia se convirtieron nuevamente en excusa para saquear comercios y destruir edificios. Francia está pagando el costo de unas malas políticas que han endeudado y empobrecido al país.

www.sergiosarmiento.com