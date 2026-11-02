Cuauhtémoc Cárdenas y la tarea pendiente

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La partida de Cuauhtémoc Cárdenas deja a México sin una de las figuras fundamentales de su historia democrática contemporánea. Su legado abarca la tarea política e histórica que abanderó: construir colectivamente un Proyecto de Nación capaz de democratizar las instituciones, recuperar la soberanía y garantizar un desarrollo justo, igualitario y sustentable.

En Por una democracia progresista. Debatir el presente para un mejor futuro, publicado en noviembre de 2021, Cárdenas sintetizó en el apartado final, «La Tarea», su convicción de que la democracia no puede reducirse a procesos electorales. Su propósito debe ser que las personas vivan mejor, sin carencias materiales que limiten su desarrollo, con trabajo digno, oportunidades y condiciones para ejercer plenamente sus derechos.

Cárdenas propuso abrir una discusión nacional, amplia y sin exclusiones, sobre el país que queremos. Planteó convocar un gran debate nacional para definir objetivos, prioridades y condiciones de transformación. La tarea consiste en construir, desde abajo, una mayoría social que respalde ese proyecto, sin exigir unanimidad ni subordinar las diferencias.

Partidos, sindicatos, organizaciones campesinas e industriales, centros de educación e investigación comprometidos con el desarrollo nacional, comunidades y movimientos ciudadanos, deben ser convocados. Ningún actor puede arrogarse la representación de toda la sociedad.

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La transformación institucional exige desconcentrar el poder, descentralizar decisiones y fortalecer la autonomía, las capacidades y la rendición de cuentas de las instituciones públicas.

Esta transformación requiere una reforma fiscal progresista: combatir la evasión y la elusión, anular privilegios y que quienes tienen mayor capacidad económica contribuyan proporcionalmente más.

Otro componente esencial de su ideario es la transformación del sector energético; se pronunció por un Pemex con autonomía presupuestaria y de gestión, para planear e invertir a largo plazo, sin quedar sujeto a presiones o necesidades fiscales inmediatas.

Convertir el legado en acción colectiva: Las tareas planteadas exigen acuerdos duraderos, ciudadanía organizada, planeación democrática, rendición de cuentas y objetivos distintos de los que han orientado las políticas nacionales en los últimos 40 años.

El homenaje que proponemos para el Ingeniero Cárdenas es convocar a un amplio debate incluyente y plural. ¿Cómo garantizar los derechos, combatir la inseguridad, orientar la inversión al desarrollo y alcanzar la soberanía alimentaria, tecnológica y energética?

¿Cómo construir instituciones capaces de actuar con responsabilidad y visión de largo plazo? ¿Cómo lograr que la justicia plena se instale entre nosotros y extirpar la corrupción y la impunidad para siempre?

La democracia progresista que imaginó Cárdenas, solo podrá hacerse realidad si una mayoría social se organiza para convertir sus aspiraciones en un Proyecto de Nación soberano, sustentable y socialmente justo.

Félix Hdez-Gamundi, Pola Grijalva, Fluvio Ruiz, Carlos Heredia, Carlos Lavore, Sergio Benito, Anaid Alcázar, Julia Gugerli, Bosque Iglesias, Jenny Saltiel, Integrantes de Por México Hoy.

Por México Hoy