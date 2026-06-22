Cuba capitalista

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"Me parece repugnante

[el] capitalismo. Es asqueroso...

es alienante... debido a que

causa la guerra, la hipocresía

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y la competencia."

Fidel Castro

El gobierno comunista de Cuba parece haber tomado por fin la decisión de regresar a la economía de mercado. No es un paso cualquiera en un país en que el comandante Fidel Castro impuso el comunismo en 1959.

El pasado 17 de junio, ante un pleno extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel declaró: "La realidad nos impone cambios urgentes y necesarios. Y cuando la vida del pueblo se vuelve tan dura, el primer deber del Partido Comunista y del gobierno revolucionario no es explicar mejor la crisis, sino cambiar lo que haya que cambiar para salir de ella. Hay trabas que no vienen de afuera ni de bloqueo. Hay lentitud, burocracia, normas que frenan al que quiere producir y decisiones que hemos postergado. Lo que depende de nosotros tenemos que cambiarlo nosotros, y tenemos que cambiarlo ahora".

Un día después, ante la Asamblea Nacional, señaló: "El concepto de revolución que el comandante en jefe nos legó, en sus propias palabras, sigue increpándonos 26 años después: Es tiempo de cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. ¡Cuba cambia para levantarse! ¡Cuba cambia para vivir mejor! ¡Cuba cambia para seguir siendo libre!".

Díaz-Canel negó que las medidas que anunció, aceptadas de manera unánime por una Asamblea Nacional que aprueba todo lo que ordena el ejecutivo, fueran producto de la presión de Estados Unidos: "Cuba diseña y propone soberanamente los cambios que urge aplicar para remontar la crisis impuesta por la agresividad externa y las insuficiencias internas, sin más permiso que el de su pueblo", dijo.

El sueño de Díaz-Canel es lograr una liberalización económica, como la de China o Vietnam, sin perder el control del gobierno. Es mentira que no esté cediendo a las presiones de Donald Trump, o de su secretario de Estado, Marco Rubio, nacido en el exilio cubano de Miami, pero confía en que a Trump le han importado menos la democracia y las libertades individuales que tener gobiernos que acepten sus órdenes.

Son muchas las reformas económicas del régimen cubano. El gobierno dejará de subsidiar productos para apoyar a personas; sí, en lugar de manipular los precios de productos como los combustibles, dará apoyos a las personas con menos recursos. Adoptará un mercado cambiario más libre con devaluaciones graduales, legalizará la banca privada, liberará los precios, eliminará la escala salarial fija, reducirá los subsidios a las empresas estatales, emitirá acciones de las compañías gubernamentales que podrán ser adquiridas por personas o empresas, permitirá la quiebra de empresas estatales con pérdidas, mantendrá posiciones mayoritarias solo en sectores estratégicos.

Las empresas privadas podrán contratar a más de 100 trabajadores, una persona podrá ser dueña de acciones en más de una empresa, las firmas privadas podrán realizar actividades agropecuarias, se reducirá la "lista de actividades prohibidas" para los privados y se creará un programa para fomentar la inversión en Cuba de cubanos residentes en el extranjero, entre otras decenas de medidas.

Los cambios son radicales en un país que ha considerado un crimen la realización de actividades económicas privadas. pero ahora habrá que ver qué tan fácil será reconstruir una economía de mercado. Díaz-Canel y la nomenklatura comunista buscan que la apertura económica no acabe con su dictadura. Esa fue la razón por la cual las reformas del pasado no se aplicaron de manera cabal. Los comunistas cubanos saben que el sistema de libre mercado es más eficiente, pero no quieren abandonar los privilegios del monopolio del poder.

Funcionó

El gobierno dio a los líderes de la sección 22 de la CNTE 800 millones de pesos para levantar su plantón en la Ciudad de México. La extorsión funcionó. ¿Por qué no habrían de regresar en un año a exigir más?

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