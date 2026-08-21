Deslineamientos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

"Nadie que hubiese caído

en las manos de la Policía

del Pensamiento podía

escapar al final".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

George Orwell, 1984

Hoy concluye la "consulta" organizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) en torno a los "lineamientos sobre los derechos de las audiencias". No hay razón para esperar que presten atención a los cuestionamientos. Veremos lo mismo que en los llamados Diálogos Nacionales del 27 de junio al 8 de agosto de 2024 de la Cámara de Diputados en que la ilegal mayoría calificada del régimen descartó todas las propuestas de la oposición e hizo una reforma judicial que representa un retroceso abismal en la justicia, pero que además estuvo tan mal hecha que dos años después ya le quieren poner parches. De la consulta ahora de la CIRT se espera, si acaso, una disminución de las brutales multas que el gobierno quiere imponer a quienes no obedezcan sus decisiones. No hay indicación de que el régimen quiera echar para atrás las violaciones a la libertad de expresión.

Ayer la presidenta Sheinbaum rechazó una vez más que "estos lineamientos son censura y que el gobierno no quiere que se hable en contra del gobierno". Dijo que "hay incluso un acuerdo con la Cámara de la Radio y la Televisión. Las dudas eran sobre todo en el tema de las multas, cómo se aplicarían estas multas. Hay un acuerdo".

Para la mandataria estos lineamientos representan "un avance en la democracia de nuestro país. No tiene nada que ver con la censura". Dijo que espera que la CRT emita primero los lineamientos "y ya pueda venir Luisa María [Alcalde] a explicar en la mañanera cómo es que se dio este acuerdo".

Es un orden curioso. Si la CRT, un órgano con independencia técnica, aunque la 4T le quitó la autonomía que tenía el Instituto Federal de Telecomunicaciones, es responsable de la consulta y de emitir los lineamientos, ¿por qué tiene que explicarlos la directora jurídica de la Presidencia? Sheinbaum está reconociendo que la CRT no está realmente a cargo de preparar los lineamientos, sino la Presidencia.

En el fondo del asunto, no hay duda de que los lineamientos son uno más de los retrocesos democráticos de la 4T, cuyo objetivo ha sido siempre lograr la mayor concentración posible del poder. Esto se vuelve particularmente claro si consideramos que la presidenta rechaza aplicar estos mismos lineamientos a su mañanera.

Cuando se le ha preguntado sobre el tema, la respuesta ha sido siempre negativa. "Quien no quiera ver la mañanera, pues que no vea la mañanera", dijo la presidenta el pasado 30 de julio. En su caso, o en el de otros programas de televisión del gobierno, como "Derecho de réplica", conducido por Alcalde, no se requiere un defensor de las audiencias, ni verificar que la información sea veraz, ni que esté adecuadamente contextualizada, ni que se mezcle la información con opinión o propaganda.

Hay que desconfiar siempre de quienes quieren imponer reglas a los demás, diciendo que lo hacen por el bien de todos, pero se niegan a que esas mismas reglas se les apliquen a ellos. Lo hemos visto constantemente en la 4T, cuando por ejemplo se exige austeridad a los demás, pero se acepta que los camaradas vivan en el lujo y el dispendio.

En el caso de los lineamientos de las audiencias, la decisión de un gobierno cada vez más autoritario, el de la 4T, es imponer reglas restrictivas a la información de los medios, pero rechazar que esas reglas se apliquen a sus emisiones de información y propaganda. Si la presidenta realmente creyera que los nuevos lineamientos no representan una censura, no tendría ningún problema en aceptarlos también para sus mañaneras.

Infracciones

Dice la presidenta que "podría" dar un cargo público a la magistrada electoral Mónica Soto Fregoso, quien renunció inconstitucionalmente a su cargo sin justificar una causa grave. Soto violó la ley al avalar la sobrerrepresentación en el Congreso y lo haría también si acepta un cargo público antes de dos años.

www.sergiosarmiento.com