Educar sin calidad

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"Inteligencia más carácter, esa es la meta de una verdadera educación".

Martin Luther King

A la presidenta Sheinbaum no le gustaron los resultados de la prueba PISA 2025. "Nosotros siempre hemos dicho que las pruebas, la misma prueba para todos los países, siempre tiene sus limitaciones por las características de cada país". No explicó cómo las matemáticas o las ciencias pueden ser distintas en México y en otros países.

La molestia de la presidenta se debe a que los resultados de los estudiantes mexicanos muestran caídas en matemáticas y comprensión de lectura, aunque un alza pequeña en ciencias. Muchos otros países registraron también descensos.

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El promedio en lectura para México bajó de 415 puntos en 2022 a 408 en 2025, el de matemáticas de 395 a 388; en ciencias hubo un aumento de 410 a 414 puntos. Siete de cada diez estudiantes mexicanos no lograron el nivel mínimo de conocimientos en matemáticas, y cinco de cada 10 en lectura y ciencias. El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) apunta que, "en la prueba PISA 2025, México obtiene el puntaje más bajo en matemática y comprensión lectora en 20 años".

Sin embargo, Sheinbaum aclara: "En el caso de ciencia subió la calificación de los estudiantes. En el caso de lecto-escritura, bajó en todos los países de la OCDE". ¿Por qué subió la calificación en ciencias? "Analizando los resultados de la prueba PISA -dice--, hay un reconocimiento del incremento en el conocimiento de ciencias gracias a la Nueva Escuela Mexicana". ¿Por qué bajaron las calificaciones en lectura y matemáticas? La "lectoescritura disminuye en todos los países, México menos, y es por plataformas digitales. Y matemáticas, pues, en todo caso, tiene su discusión". O sea, si la calificación sube en ciencias es por la Nueva Escuela Mexicana, aunque no sabemos cómo, porque este modelo comenzó apenas en 2023-2024. Si baja en lectura, es por los celulares, que ella quiere prohibir en las escuelas, y porque es algo que sucede en todo el mundo. ¿Y si cae también la calificación en matemáticas? El tema "tiene su discusión".

En su discurso del 1 de septiembre la presidenta presumió la creación de 156 mil nuevos lugares en educación media superior y el otorgamiento de becas a cerca de 5 millones de jóvenes de este nivel educativo. Ni en el informe ni en otros foros, sin embargo, ha hablado de la calidad de la educación. Afirma que "la mejor escuela es la escuela pública", pero no ha ofrecido algún estudio que lo demuestre. De hecho, la 4t suspendió muchas de las evaluaciones que se hacían antes y que permitirían hacer mejores diagnósticos sobre la educación. Por otra parte, la presidenta no explica por qué tantos miembros de su gobierno, incluido el secretario de educación, Mario Delgado, prefieren enviar a sus hijos a escuelas privadas.

No creo que la prueba PISA 2025 demuestre que hay un desastre reciente en educación. Tenemos un nivel muy bajo, cierto, pero desde siempre. Lo que inquieta es que la SEP no muestra interés por mejorar la calidad. Se preocupa más por repartir becas o prohibir alimentos de alto contenido calórico que por realizar las evaluaciones que permitirían mejores diagnósticos y programas.

La Nueva Escuela Mexicana es un proyecto político cuyo propósito, en palabras de Marx Arriaga, es impedir que el sistema educativo sirva para "generar una mano de obra barata para la maquila". Quizá el gobierno no quiso ir tan lejos como Arriaga, pero al mantener el esquema demuestra que no tiene un verdadero compromiso con la calidad de la educación. ni con las habilidades laborales.

Paquete

Promete Hacienda que, ahora sí, la economía crecerá al menos 2 por ciento en 2027. ¿Regresaremos por fin a los promedios previos a la 4t? El gasto en educación subirá 10.7 por ciento y el de salud 11.3. Todos los programas para el bienestar aumentarán más que la inflación, pero el déficit de presupuesto bajará de 4.1 a 3.9 por ciento del PIB. ¡Ambiciosas promesas!

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