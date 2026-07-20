El futuro también es humano

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En un mundo donde las máquinas procesan información cada vez mejor, el verdadero reto ya no es obtener respuestas, sino formular las preguntas correctas, construir instituciones confiables y tomar decisiones éticas. Y ese seguirá siendo un desafío profundamente humano.

Según el McKinsey Global Institute, alrededor del 25% de los empleos actuales podrían transformarse o desaparecer en los próximos 20 años. Cada semana aparece una nueva herramienta de inteligencia artificial (IA) que promete reemplazar una tarea o incluso una profesión. No sorprende entonces que muchos jóvenes se pregunten si vale la pena estudiar una carrera que, en apariencia, una máquina podrá hacer mejor.

Más que una amenaza, esta transformación representa una oportunidad. Los avances tecnológicos están dando lugar a nuevos desafíos que requieren la colaboración entre distintas disciplinas para comprender problemas cada vez más complejos. De hecho, la Universidad de Harvard señala que el éxito profesional del futuro no dependerá únicamente de los conocimientos técnicos, sino también de habilidades como la adaptabilidad, el pensamiento crítico y la colaboración interdisciplinaria.

La tecnología puede optimizar procesos y ayudarnos a realizar tareas con mayor rapidez y precisión, pero no sustituye el juicio humano. Mientras existan personas que deban convivir, resolver conflictos y construir instituciones, las Ciencias Sociales seguirán siendo indispensables porque hay algo que ninguna máquina puede reemplazar: el criterio.

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Mientras los algoritmos encuentran patrones, las personas encuentran sentido. La tecnología acelera el vehículo, pero las Ciencias Sociales ayudan a decidir hacia dónde conducir. El reto no consiste en elegir entre tecnología o Ciencias Sociales, sino en integrarlas. La IA, por ejemplo, puede redactar un contrato, pero difícilmente puede reconstruir la confianza entre dos personas. Puede analizar millones de datos en segundos, pero no determinar qué es justo, qué intereses deben equilibrarse o qué valores queremos proteger como sociedad.

La IA puede ampliar nuestras capacidades, mientras que disciplinas como el Derecho, la Economía, las Relaciones Internacionales y otras áreas de las Ciencias Sociales aportan el criterio y los marcos de análisis necesarios para utilizar esas herramientas de manera responsable, ética y centrada en las personas. Al final, los grandes desafíos de nuestro tiempo —como la regulación de la IA, la protección de los datos personales, la desinformación, la desigualdad o la gobernanza global— no son únicamente problemas tecnológicos; son, ante todo, retos sociales.

Lejos de quedarse atrás, las Ciencias Sociales también están evolucionando. Hoy, quienes nos dedicamos a estas disciplinas tenemos la responsabilidad de comprender las nuevas tecnologías, cuestionarlas cuando sea necesario y contribuir a que su desarrollo responda al bien común. El futuro no pertenecerá únicamente a quienes diseñen algoritmos, sino también a quienes sepan orientar su impacto en la sociedad.

Avances como la IA seguirán transformando nuestra forma de hacer las cosas, pero el futuro se definirá por las decisiones que tomemos como sociedad. Precisamente por eso, el futuro también es humano: porque dependerá de nuestra capacidad para comprender a las personas, construir instituciones y actuar con criterio y responsabilidad.

* Abogada, maestra en Estudios Internacionales

Avanzados por la Academia Diplomática de Viena

y directora de la Entrada Digital de Derecho, Economía

y Relaciones Internacionales en el Tec de Monterrey

campus San Luis Potosí.

Vanessa Cázares Luquín