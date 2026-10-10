Estadísticas y datos duros

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(Quinta parte)

Hoy trataremos de explicarnos las estadísticas y tamaño de los bosques en el planeta. Partiendo de dimensionar la superficie original de los bosques en la Tierra hace 8,000 años antes de la invención de la AGRICULTURA por parte de nosotros los HOMO SAPIENS, y que nos indica que en la Tierra existían 6,000 millones de hectáreas de bosque primarios. En la actualidad se calcula que quedan 3,500 millones de hectáreas de bosques en todo el planeta; es decir, hemos perdido el 40% de los mismos, principalmente para destinarlos a AGRICULTURA y GANADERÍA, y una parte para desarrollo de ciudades, caminos y carreteras y otra para la industria, especialmente del papel. Como ejemplos particulares se calcula que EU ha perdido un tercio de sus bosques, Europa perdió la totalidad de sus bosques primarios y todos los que quedan están alterados de una u otra forma. Mientras China perdió 75% de sus bosques debido a la sobrepoblación humana y ahora es el país que más rápido los está recuperando con auténticos programas de reforestación, no como nuestro muy mexicano SEMBRADO VIDAS que no es más una fábrica de compra de votos.

Dentro de los bosques templados que quedan en el planeta, la mayoría se encuentran en CANADÁ y RUSIA y suman 1,400 millones de hectáreas.

Dentro de toda la superficie de bosques existen los llamados BOSQUES TROPICALES, que son totalmente diferentes de los bosques templados. Los bosques tropicales son muchos más ricos en especies que lo habitan y mucho más rápidos de crecimiento. Sin embargo, son aún más delicados que los templados y se calcula que la mitad de dichos bosques en el mundo ya no existen, ya que han sido talados para usos industriales y consumo humano de papel a una velocidad muy alta de los años 50´s en adelante. La FAO calcula que en los 80´s se perdían 11.5 millones de hectáreas de bosque tropical por año y en los 90´s aumentó a 20 millones de hectáreas por año, donde se ha mantenido hasta la actualidad. Para darnos una idea, 20 millones de hectáreas son 200,000 kilómetros cuadrados, es decir tres veces la superficie de nuestro estado de San Luis Potosí por año, lo cual es un auténtico ECOSUICIDIO.

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En la actualidad en el mundo solo quedan 800 millones de hectáreas, de las cuales 330 millones de hectáreas están en la cuenca del AMAZONAS en Brasil, lo que lo convierte en el país principal responsable del cuidado de este ecosistema, que está siendo maltratado especialmente por la GANADERÍA, ya que es el país que más cabezas de ganado tiene en el mundo, para lo cual ha devastado millones de hectáreas para su pastoreo, y la mayoría de la carne producida es enviada a otros países del mundo, especialmente a Norteamérica y a Europa, ahora también a China. Por lo que nuestro exceso de consumo de carne, además de dañar nuestra salud, contribuye indirectamente a la deforestación de bosques tropicales en todo el mundo, incluidos los de nuestro país. Como ejemplo muy cercano solo basta ver las praderas de pasto en la HUASTECA POTOSINA, que hasta hace 50 o 60 años eran bosque y selva tropical.

Además del uso indiscriminado de los bosques, tenemos que agregar la contaminación de los mismos, bien sea por el vertido directo en sus arroyos, especialmente de la INDUSTRIA MINERA, lo cual también tenemos en San Luis Potosí, pues el RÍO PÁNUCO es contaminado desde su nacimiento por las minas de fluorita. O bien indirectamente por la llamada lluvia ácida que devastó la mayoría de los bosques templados de EUROPA OCCIDENTAL Y PARTES DE LA ORIENTAL. Se calcula que el costo a finales de los 90´s de los daños debidos tan solo a esta pérdida de bosques superaba los 30,000 millones de dólares al año en Europa. Hoy las políticas de remediación empiezan a dar resultados y las pérdidas ya son menores. En cuanto al consumo de papel que hacemos todos y cada uno de los HOMO SAPIENS, el más grande para variar es en EU, con un consumo promedio de 317 kilos por persona por año, del cual solo el 29% es reciclado.

Qué hacer en lo personal: Disminuye, que quiere decir solo consume menos, no es que lo dejes de consumir, tu CONSUMO DE CARNE y también tu CONSUMO DE PAPEL. Verás que es muy sencillo y prácticamente no afecta tus estándares de vida. Cada kleenex, cada envoltura, cada bolsa de papel, cada envoltura de regalo que tiras a la basura equivale a que con un machete o motosierra indirectamente hayas cortado una parte de un árbol, o el árbol completo. Velo así y empezarás a reducir tu consumo inmediatamente.