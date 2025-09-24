Guerra de odio

“La oscuridad no puede expulsar

la oscuridad; solo la luz puede hacerlo. El odio no puede expulsar el odio;

solo el amor puede hacerlo”.

Martin Luther King, Jr.,

“Loving Your Enemies”

El ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre de 2023 fue un acto terrorista sin provocación o justificación. No iba dirigido a objetivos militares, sino a comunidades pacíficas, familias indefensas y un festival de música. Los terroristas mataron a 1,195 personas, incluyendo 815 civiles y 36 menores. Violaron a mujeres y secuestraron a 251 hombres y mujeres, de los cuales 48 permanecen aún en cautiverio. No tenían el propósito de tomar algún territorio; su incursión solo buscaba provocar dolor y terror. Si acaso, el propósito era provocar una reacción violenta del gobierno de Israel. Lo lograron.

El gobierno de Benjamín Netanyahu fue tomado por sorpresa en un momento en que enfrentaba manifestaciones por una cuestionada reforma judicial (autoritaria, como la nuestra). Las fuerzas de seguridad de Israel tardaron en reaccionar, pese a su reconocida capacidad y al riesgo siempre latente de agresiones desde la franja de Gaza, controlada por Hamás. Israel trató en un principio de hacer una distinción entre Hamás y Gaza o Palestina. “Nuestra guerra es contra Hamás, no contra el pueblo de Gaza”, sostuvo el ejército israelí, pero la distinción se olvidó pronto.

La guerra de represalia no se ha concentrado nada más en objetivos militares; ha destruido viviendas y construcciones civiles de todo tipo, incluyendo hospitales. Una parte podría justificarse por la táctica de los militantes de Hamás de esconderse entre la población civil, pero no toda. Unos 60 mil gazatíes han muerto en las acciones israelíes, entre ellos civiles, ancianos, mujeres y niños. Israel ha bloqueado los accesos a Gaza e impedido el ingreso de alimentos y medicinas, provocando un desastre humanitario.

Israel ha perdido mucha de la buena voluntad que tenía en el mundo. La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre los Territorios Palestinos Ocupados de las Naciones Unidas publicó el 16 de septiembre un informe que señala que el país ha cometido un genocidio en Gaza. Navi Pillay, la jurista sudafricana que fue alta comisionada de las Naciones Unidas para derechos humanos de 2008 a 2014, encabezó la investigación y declaró: “Es evidente que existe la intención de destruir a los palestinos de Gaza mediante actos que cumplen los criterios establecidos en la Convención sobre el Genocidio”.

Varios países que en el pasado apoyaron a Israel han reconocido al Estado Palestino, entre ellos Francia, España, Canadá, el Reino Unido, Australia, Portugal. No son fascistas ni autoritarios, sino democracias responsables. El papa León XIV, tampoco un radical, expresó este 21 de septiembre su solidaridad con el pueblo de Gaza. Netanyahu acusó a los dirigentes de estas naciones de estar “entregando una enorme recompensa al terrorismo” y afirmó: “No habrá un estado palestino al oeste del Jordán”. No hay, sin embargo, una solución posible a la guerra intermitente que persiste desde 1948 sin dos estados, uno israelí y el otro palestino. Sus pueblos no pueden ser exterminados.

Hamás es una organización yihadista: no busca la paz, sino la guerra santa. El ataque del 7 de octubre quería provocar una reacción violenta. Las organizaciones terroristas siembran el odio porque prosperan en el odio. Netanyahu ha sido cómplice al lanzar una guerra de destrucción que no ha hecho más que sembrar odio. Desconoce las palabras de Martin Luther King: “El odio no puede expulsar el odio”.

