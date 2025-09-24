Presunto fardero es sorprendido en flagrancia

En atención a un reporte , policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo a comercio, acción que se llevó a cabo en Cabecera Municipal.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada en la que se solicitó la presencia de la autoridad en una tienda departamental ubicada sobre la carretera Matehuala, en Cabecera Municipal, donde tenían retenido a un individuo que intentó sustraer mercancía.

Agentes municipales se presentaron en el lugar, donde fueron recibidos por el responsable del comercio, quien señaló a un individuo que fue sorprendido cuando intentaba llevarse ropa sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Oficiales municipales se acercaron con el señalado, quien se identificó como Froylán “N” de 30 años, a quien le encontraron artículos descritos en la denuncia, por lo que se le informó que sería detenido por presunto robo a comercio, además de darle lectura a los derechos que le asisten.

El infractor fue trasladado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, para después continuar con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedó a disposición.