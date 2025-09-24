logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Fotogalería

AperturaN WALMART SUPERCENTER GLORIETA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Seguridad

Presunto fardero es sorprendido en flagrancia

Por Redacción

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
Presunto fardero es sorprendido en flagrancia

En atención a un reporte , policías de la Guardia Civil de Soledad detuvieron a un hombre por presunto robo a comercio, acción que se llevó a cabo en Cabecera Municipal.

En la comandancia central de la corporación se recibió una llamada en la que se solicitó la presencia de la autoridad en una tienda departamental ubicada sobre la carretera Matehuala, en Cabecera Municipal, donde tenían retenido a un individuo que intentó sustraer mercancía.

Agentes municipales se presentaron en el lugar, donde fueron recibidos por el responsable del comercio, quien señaló a un individuo que fue sorprendido cuando intentaba llevarse ropa sin pagar, manifestando su deseo de proceder legalmente en su contra.

Oficiales municipales se acercaron con el señalado, quien se identificó como Froylán “N” de 30 años, a quien le encontraron artículos descritos en la denuncia, por lo que se le informó que sería detenido por presunto robo a comercio, además de darle lectura a los derechos que le asisten.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El infractor fue trasladado a Barandilla Municipal, donde lo certificó el médico legista, para después continuar con el debido proceso en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), donde quedó a disposición.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Individuo es apresado por lesionar a su rival
Individuo es apresado por lesionar a su rival

Individuo es apresado por lesionar a su rival

SLP

Redacción

Presunto fardero es sorprendido en flagrancia
Presunto fardero es sorprendido en flagrancia

Presunto fardero es sorprendido en flagrancia

SLP

Redacción

Detienen a hombre por tentativa de feminicidio
Detienen a hombre por tentativa de feminicidio

Detienen a hombre por tentativa de feminicidio

SLP

Redacción

Cae supuesto asaltante de tiendas OXXO
Cae supuesto asaltante de tiendas OXXO

Cae supuesto asaltante de tiendas OXXO

SLP

Redacción