Clausuran local de persona con discapacidad

Por Miguel Barragán

Septiembre 24, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD VALLES.- Comercio clausuró un local afuera del Panteón Municipal que se convirtió en la “manzana de la discordia” para los vendedores de flores de ese lugar.

Un local de la fila que está a todo lo largo de la pared oriente del Panteón de la colonia Hidalgo fue clausurado, dado que hay varias anomalías y quejas de los vendedores de flores en ese lugar.

El que ocupa ese lugar es un vendedor con discapacidad que ha tenido que faltar a ese lugar por cuestiones de salud, sin embargo, los demás vendedores han protestado porque el local está cerrado y no hay pagos de impuestos, a pesar de que a ellos sí les cobran.

Comercio se encuentra en un compás de espera respecto de ese lugar, para conocer el estatus del vendedor que usa ese espacio.

