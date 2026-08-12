In-D: No estábamos listos para esta conversación

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La fórmula para crear discos que llegan para conquistar la radio es muy fácil de replicar. Pero hay otros que llegan para conquistar el tiempo.

Y luego está Morbo. El debut solista de Juan Carlos Lozano apareció en 2001, cuando la conversación musical en México iba por otro lado. El país seguía enamorado del pop brillante, del rock de fórmulas conocidas y de los primeros coqueteos con el nu metal. En ese contexto apareció un álbum que parecía llegar desde otra ciudad, desde otra época, quizá desde otro planeta.

Muchos esperaban "el nuevo Moenia". Lo lógico habría sido explotar el nombre. Después de todo, Juan Carlos había sido la voz del primer disco de una de las bandas más importantes del synth-pop mexicano. Cualquier estratega de marketing habría puesto su nombre con letras gigantes en la portada. Pero él hizo exactamente lo contrario. No explotó su nombre, ni el de la banda que lo puso en el mapa. Lanzó Morbo, un proyecto que tomó vida propia mucho más allá de la de su creador.

Hay una humildad extraña en esa decisión. O quizá una seguridad absoluta. La suficiente para entender que el protagonista debía ser la música y no el ego. En una industria donde tantos proyectos se construyen alrededor del culto a la personalidad, Juan Carlos eligió esconderse detrás de una palabra incómoda, provocadora y misteriosa. Como si quisiera que el público descubriera primero el universo antes que al arquitecto.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Escuchar hoy ese primer disco sigue siendo una experiencia sorprendente. Ahí están las guitarras respirando junto a los sintetizadores, las atmósferas densas, las baterías tratadas electrónicamente y una colección de melodías que envejecieron con una dignidad envidiable. Enséñame, Hoy, Falaz, Ya Pasará, Se Me Acaba, Tengo de Ti... canciones que nunca necesitaron perseguir tendencias porque parecían demasiado ocupadas construyendo su propia identidad.

Pero si el disco ya era una declaración artística, el videoclip de "Enséñame" terminó de confirmar que México no estaba preparado para la conversación que Morbo quería iniciar. No era únicamente un video musical, era una provocación contundente y elegante.

Mientras buena parte del pop nacional seguía vendiendo romances perfectamente iluminados, Morbo decidió encerrarnos en espacios industriales, sombras, cuero, miradas incómodas y una sensualidad que jamás necesitó desnudarse para resultar inquietante.

Entonces apareció un elevador. Dentro de ese espacio reducido desfilaban distintas parejas besándose. Hombres con mujeres. Mujeres con mujeres. Hombres con hombres. Sin escándalo. Sin discurso. Sin un letrero luminoso explicando nada. Simplemente existiendo.

Hoy esa secuencia puede parecer discreta y cotidiana, pero en 2001 era otra historia.

No porque fuera explícita. Lo verdaderamente radical era la absoluta normalidad con la que estaba filmada. El video no pedía permiso. No intentaba justificar la diversidad. No buscaba aplausos por ser inclusivo. Tampoco convertía a nadie en símbolo. Simplemente mostraba el deseo humano como un territorio complejo, contradictorio y compartido.

Eso, hace veinticinco años, era una conversación demasiado adelantada para buena parte del público mexicano.

Con el paso del tiempo hemos aprendido a discutir representación, identidad, consentimiento y diversidad. Pero Morbo llegó antes de que esas palabras ocuparan titulares y mesas de debate. Lo hizo desde el lenguaje del arte, donde las preguntas suelen ser más importantes que las respuestas.

Es un hecho que el proyecto nunca alcanzó el éxito masivo de Moenia. No porque fuera inferior, sino porque era más incómodo. Y el arte incómodo casi siempre paga un precio.

Resulta curioso regresar hoy a ese álbum y descubrir que muchas de sus decisiones estéticas siguen sintiéndose contemporáneas. No ocurre lo mismo con todos los discos de principios de los dos miles. Algunos envejecieron junto con sus peinados y sus efectos digitales. Morbo, en cambio, parece haber esperado pacientemente a que el mundo lo alcanzara.

Esa es la mejor definición de un disco de culto: una obra que encuentra a su verdadero público años después de haber sido publicada. Hoy seguimos hablando de Juan Carlos Lozano como el primer vocalista de Moenia. Es una etiqueta comprensible, pero insuficiente. Porque si Moenia demostró que México podía hacer synth-pop de clase mundial, Morbo demostró que la oscuridad también podía escribirse en español sin perder elegancia, sensibilidad ni inteligencia.

Hay artistas que tienen éxito. Pero también hay artistas que llegan demasiado temprano. A veces el tiempo termina dándoles la razón. Morbo pertenece, sin duda, a esa segunda categoría.