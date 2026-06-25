La FIFA se asegura

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"Chill, relax".

-Todos los países tienen problemas,

les pido transmitir esta alegría de fiesta que viene con el Mundial

Gianni Infantino.

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Dialogo entre autoridades de la FIFA y el gobierno mexicano.

-Nosotros, nos encargamos de la seguridad y de la protección de los estadios de futbol, de su funcionamiento, espectadores, jugadores y miembros del cuerpo técnico; -Ustedes gobierno, de la seguridad pública de las ciudades sedes.

Para la FIFA la seguridad es un servicio al cliente, un plus en operaciones de los estadios que garantiza la seriedad de la organización. Sus eventos tienen que ser agradables y acogedores, un "premium service".

Para ellos seguridad y protección tienen significados diferentes: Seguridad, es estar protegido de todos los aspectos que puedan causar daño, ya sean accidentales o intencionados, defensa de las personas frente a lesiones o riesgos para su salud y bienestar durante acontecimientos deportivos, es la infraestructura física del estadio, su funcionamiento, la mitigación de cualquier peligro potencial y el comportamiento del público dentro y fuera del estadio.

La protección, es la seguridad del edificio del estadio, el personal del estadio, los jugadores, los miembros del equipo técnico y los espectadores frente a amenazas externas y comportamientos indebidos. Identificar estos factores de riesgo y poner en marcha medidas para disuadir de cualquier incidente de este tipo, prevenirlo y sancionarlo. El terrorismo, es su máxima preocupación, un extremo de amenaza externa e intencionada contra el edificio del estadio y sus ocupantes.

Por eso, los únicos que interactúan con los espectadores, son los vigilantes y el personal de seguridad que son altamente visibles e identificables.

Su Gestión de Seguridad, en un equilibrio de servicio, seguridad y protección, la integración del mando y control perfectamente determinadas, ya que un estadio puede estar protegido, pero no en automático es seguro y acogedor. La definición clara de responsabilidades entre servicios médicos y bomberos o de protección civil, no debe ser inconexa, la estructura de mando y control la tienen bien definida. El aforo máximo de un estadio juega un rol importante en la toma de decisiones, incluyendo los equipos rivales, así como los porcentajes de los fanáticos por equipo. En sus planes de contingencia y emergencias, resultan llamativo las mochilas o bultos sospechosos abandonados y la invasión de intrusos al campo de juego.

Para la Gestión de la protección, dentro de este enfoque integrado, la protección se ocupa de la prevención, la reducción del riesgo y la respuesta ante cualquier amenaza externa (intencionada), actividad delictiva o comportamiento indebido.

TAPANCO: Los directivos mexicanos y dueños de equipos de futbol deberían copiar los métodos de seguridad y protección de la FIFA. En México es un "collage o un huevo revuelto", de autoridades de todos los niveles de gobierno más protagónicos que eficaces, un "espectáculo policial" cada fin de semana con uso de recursos públicos a favor de particulares, lindando en peculado, en las que ni se comparten responsabilidades y menos se crean estadios seguros familiares.

X @franciscosoni