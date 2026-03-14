La inflación se resiste: El desafío de Banxico en 2026

El comportamiento de los precios en México durante el primer bimestre de 2026 marca un punto de inflexión que invita al análisis técnico más que a la alarma. Al situarse en 4.02% anual al cierre de febrero, la inflación general ha cruzado el umbral de variabilidad de la meta establecida por el Banco de México del 3.0%, impulsada principalmente por ajustes estacionales en productos agropecuarios y energéticos. Este escenario no solo pone a prueba la resiliencia del consumo interno, sino que obliga a una revisión detallada de las variables externas e internas que están impactando en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y en la configuración económica del país.

El repunte de la inflación de febrero se explica por una combinación de presiones internas en los sectores agroalimentario y de servicios y a factores tributarios. Particularmente, el encarecimiento de productos agropecuarios, como el jitomate, la papa, el limón y el plátano, así como la presión en precios en servicios y alimentos preparados, y los impuestos aplicados al inicio del año en productos como cigarrillos y bebidas azucaradas han incrementado el nivel de la inflación subyacente. Por su parte, los choques globales como los aranceles y nuevas políticas comerciales han generado incertidumbre y un incremento en el costo de insumos importados. El entorno energético refleja riesgos debido a la volatilidad en los precios internacionales del petróleo por conflictos geopolíticos en Medio Oriente.

Ante este escenario, la atención de los analistas se centra ahora en la próxima reunión de política monetaria del Banco de México, el día 26 de marzo. Con la inflación general situándose ligeramente por encima del límite superior del 4%, la Junta de Gobierno enfrenta el reto de equilibrar el control de precios sin frenar el dinamismo económico. Las decisiones que se tomen respecto a la tasa de referencia en las próximas semanas serán determinantes para definir si este repunte es un ajuste transitorio o una tendencia que obligará a mantener una postura restrictiva durante el resto del semestre. Hasta ahora el Banco de México ha operado bajo un entorno de “restricción cautelosa” congelando la tasa de referencia en un 7.0% para evitar que las expectativas de inflación a largo plazo se desanclen. Recordemos que, de septiembre de 2024 a marzo de 2026, el Banco de México ha ejecutado una racha de 12 recortes consecutivos que llevó la tasa de referencia de 10.50% a su nivel actual de 7.0%, motivados por una menor inflación y desaceleración económica.

La inercia inflacionaria, un crecimiento económico limitado, la depreciación del peso frente al dólar y las amenazas de aranceles generan un entorno volátil y de altos costos, lo que lleva a las empresas a priorizar la eficiencia operativa, gestionar de forma rigurosa sus costos y preservar su liquidez. Para ello, es necesario renegociar con proveedores, invertir en tecnología que reduzca costos operativos a largo plazo, optimizar inventarios para evitar tener material inmovilizado, elaborar presupuestos y optimizar el flujo de caja, contratar coberturas cambiarias si la empresa importa insumos, fortalecer la relación con sus clientes, enfocarse en generar valor, no en el precio y considerar esquemas de compensación flexibles vinculados al desempeño y la productividad. Para los consumidores, es necesario planificar sus gastos y realizar compras inteligentes, manejar de forma cautelosa el crédito y las deudas, prestando especial atención a créditos con tasas variables, utilizar los meses sin intereses para bienes duraderos, fomentar el ahorro y crear fondos de emergencia de 3 a 6 meses de gastos básicos.

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Aunque las variables macroeconómicas son sólidas en México, el repunte inflacionario de inicios de 2026 obliga a una política monetaria restrictiva y a una planeación financiera conservadora. Mientras la inflación no baje del umbral del 4%, la disciplina en el gasto y la prudencia en el endeudamiento serán las únicas herramientas reales para navegar con éxito el resto del año.

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