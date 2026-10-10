La paradoja de tener demasiadas opciones

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Durante mucho tiempo, las empresas han buscado ampliar sus opciones para conquistar a más clientes, a través de más productos, presentaciones, sabores, colores, funciones, paquetes, y posibilidades de personalización.

La lógica parece incuestionable: si ofrecemos más alternativas, tendremos más oportunidades de satisfacer las necesidades de cada consumidor. Sin embargo, existe una pregunta que pocas empresas se hacen antes de seguir ampliando su catálogo: ¿en qué momento tener más opciones deja de ser una ventaja y comienza a convertirse en un problema?

Pensemos en algo tan cotidiano como comprar un producto en el supermercado. Frente a un anaquel podemos encontrar decenas de marcas, tamaños, versiones, ingredientes y precios que prometen beneficios distintos. Algo similar ocurre cuando intentamos elegir un restaurante, contratar un servicio de telefonía o comprar un producto por internet.

Mientras los equipos de marketing buscan nuevas variantes para ofrecer a sus clientes, la organización puede estar aumentando la complejidad de sus operaciones sin generar necesariamente más valor. Cada nueva presentación requiere decisiones de producción, inventario, almacenamiento, distribución, comunicación y control. Por ende, dificulta la elección del consumidor, especialmente cuando las diferencias entre las alternativas no son claras.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La variedad tiene sentido cuando responde a necesidades reales y reconocibles. Una persona que busca un automóvil familiar tiene prioridades diferentes de quien quiere un auto deportivo. Un consumidor puede preferir un producto económico, mientras otro está dispuesto a pagar más por calidad, diseño o conveniencia. El problema no es tener opciones, sino ofrecerlas sin comprender qué las hace relevantes para cada persona. La variedad crea valor cuando ayuda al cliente a encontrar una solución más adecuada; deja de hacerlo cuando lo obliga a descifrar diferencias que no comprende o que simplemente no le importan.

En marketing existe una tentación permanente por agregar algo más: una nueva versión, una promoción adicional, una presentación especial o una característica que permita comunicar que el producto es diferente. Pero cada decisión debería partir de una pregunta más importante que la posibilidad de hacerlo: ¿esto resuelve una necesidad del consumidor o solamente aumenta nuestra oferta? A veces, una empresa cree que está innovando porque amplía su portafolio, cuando en realidad está trasladando al cliente la responsabilidad de elegir entre alternativas que quizá nunca pidió. Y cuando las diferencias son pequeñas, el consumidor puede terminar tomando su decisión exclusivamente por precio, porque no encuentra una razón suficientemente clara para preferir una opción sobre las demás.

Las empresas más inteligentes no son necesariamente las que ofrecen más alternativas, sino aquellas que entienden cuáles vale la pena ofrecer y cómo ayudar al cliente a elegir. Esto exige conocer mejor los distintos segmentos del mercado, identificar las necesidades que realmente importan y diseñar una oferta que facilite la decisión. También implica tener el valor de retirar productos que no aportan suficiente valor, aunque hayan formado parte del catálogo durante años. Reducir opciones no siempre significa perder oportunidades; en ocasiones, significa concentrar los recursos en aquello que verdaderamente hace la diferencia para el consumidor y para la rentabilidad del negocio.

Quizá el verdadero reto empresarial no sea preguntarnos cuántas opciones podemos ofrecer, sino cuántas necesita realmente nuestro cliente para tomar una buena decisión. En un mercado saturado de productos, mensajes y alternativas, simplificar también puede convertirse en una ventaja competitiva. No porque las personas quieran siempre menos, sino porque valoran encontrar con facilidad aquello que buscan, comprender por qué una opción es adecuada para ellas y sentirse seguras de su elección.

Porque ofrecer más no siempre significa aportar más valor. A veces, la mejor decisión de una empresa no es agregar una nueva opción, sino ayudar al cliente a descubrir cuál de las que ya existen realmente necesita.