La salud: en graves apuros

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Desde el inició de esta semana en San Luis Potosí los ciudadanos hemos sido testigos de las marchas y cierres viales en importantes arterias, como es el caso de la Carretera 57, por trabajadores del Instituto del Seguro Social (IMSS). Y la glorieta González Bocanegra, por trabajadores y empleados del Hospital Central en San Luis Potosí, capital.

Esto generó problemas de tránsito en diversas zonas de la ciudad, ocasionando dificultades de movilidad para las familias, en la entrada a las escuelas y al trabajo, en algunos casos.

El día de ayer martes 13 de octubre, se dio una marcha pacífica donde trabajadores del IMSS recorrieron desde la Plaza Sendero hasta el Sindicato de Trabajadores del IMSS ubicado en la calle de Cuahutemoc, pasando por el Distribuidor Juárez, y por calles del Centro Histórico. En este caso, no solo marcharon los empleados, sino se sumaron familiares y ciudadanos que reciben servicios del IMSS, en apoyo.

Marcharon por la tarde para no descuidar sus turnos en la mañana, fueron los comentarios que realizaron. Muchos familiares de enfermos acompañaron esta manifestación, porque sus familiares están internados y no han podido recibir atención médica; otros porque no les asignan consultas médicas con especialistas para atender algún problema; o porque no pueden recibir medicamentos porque hay escases.

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En el caso de los trabajadores del IMSS, no está ocurriendo sólo en San Luis Potosí, capital, sino que fue un acontecimiento a nivel nacional. Estas movilizaciones atienden a conflictos laborales relacionadas con que no se otorgó el 10% aumento salarial esperado, además de mejores condiciones de trabajo, cambio de dirigencia sindical; solución al desabasto de medicamentos e insumos, así como plazas que no se han cubierto.

Es conocido por todos que el IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) es un organismo público descentralizado del gobierno federal de México, fundado el 19 de enero de 1943, encargado de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección social y las prestaciones económicas de los trabajadores formales y sus familias que presta entre sus funciones más sobresalientes:

a) Atención médica, brinda consultas, hospitalizaciones, cirugías, tratamientos y medicamentos a través de su red de clínicas y hospitales a lo largo del territorio nacional.

b) Prestaciones económicas, administra pensiones por retiro, cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez y subsidios por incapacidad laboral.

c) Servicios sociales, ofrece guarderías para hijos de trabajadores, programas de salud preventiva y actividades culturales.

d) Seguros de riesgo, Protege a los empleados contra accidentes o enfermedades derivadas del trabajo.

Es decir, se funcionamiento es muy amplio. Además, funciona mediante un esquema de financiamiento tripartita, que proviene de tres fuentes: 1. Aportaciones económicas de los patrones; 2. Aportaciones descontadas a los trabajadores; y 3. Las contribuciones del gobierno federal.

Las marchas si lo vemos desde el desarrollo organizacional es un síntoma, el fondo del problema tiene que ver con el propio diseño institucional de la organización. Desde mi perspectiva como ciudadana noto que hay un grave problema en el sector de la salud, no solo con el IMSS que aún hoy se seguirá manifestando, y no solo con estás instituciones, sino otras que son del sector público como el ISSSTE y el Hospital Central -que ya llegaron a un acuerdo-, que tiene que ver con fallas en la arquitectura organizacional de la institución, ya que la estrategia prometió una cobertura universal pero la operación no tiene insumos y el clima laboral se fractura y la organización interna se debilita.

@Marbygm

mbygm99@hotmail.com