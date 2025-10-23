La Universidad en la que yo creo está formada por muchas mujeres y hombres que han entregado su tiempo en favor de un bien superior: garantiza el derecho a la educación y al aprendizaje integral de las y los estudiantes, con pensamiento crítico, con ética y con responsabilidad social.

La Universidad en la que yo creo no niega el dolor: abraza a las víctimas, les cree, las acompaña y pone su maquinaria —jurídica, psicológica y académica— al servicio de su reparación. No hay excusas administrativas, cargos académicos o nombres sagrados que valgan más que su dignidad.

La Universidad en la que yo creo se defiende mejor cuando se mira al espejo. Reconoce omisiones, corrige rumbos, fortalece protocolos y asume que proteger a sus alumnas no es un trámite, sino una obligación ética cotidiana.

La Universidad en la que yo creo distingue entre institución y personas. Se honra en su misión pública, pero señala sin titubeos a quienes —por acción u omisión— han violentado, encubierto o minimizado. No es linchamiento; es responsabilidad.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Universidad en la que yo creo entiende que la justicia no se administra con silencios. Exige investigaciones serias, debido proceso y sanciones ejemplares. Y si hay intereses externos que buscan lucrar con el agravio para desestabilizarla, los enfrenta con transparencia y verdad, no con opacidad ni retórica.

La Universidad en la que yo creo protege su autonomía de dos enemigos: de quienes desde adentro pretenden usarla como escudo de impunidad, y de quienes quisieran verla débil para asaltar su destino. Autonomía es luz para rendir cuentas, no sombra para esconderse.

La Universidad en la que yo creo acompaña a su comunidad en la calle y en los expedientes. Legitima la exigencia estudiantil, escucha el clamor de las aulas y convierte las consignas en políticas efectivas, medibles y permanentes.

La Universidad en la que yo creo tiene nombres y rostros que se hacen cargo. Por eso, reconozco con claridad a Urenda Queletzú Navarro Sánchez, Abogada General de la UASLP, a Karla Francisca Pantoja Banda Titular del Órgano Interno de Control quienes dieron la cara, reconocieron fallas y se pusieron del lado correcto: el de las estudiantes y el de la solución. La rendición de cuentas también se ejerce desde el valor.

La Universidad en la que yo creo no se salva con comunicados, sino con cultura institucional: formación en igualdad, prevención, canales de denuncia que funcionen, y una convicción pedagógica que deje claro —a docentes, autoridades y alumnado— que el cuerpo y la libertad de las mujeres no son negociables.

La Universidad en la que yo creo no es ingenua: sabe que habrá quienes intenten convertir el dolor en botín. Pero también sabe que la mejor defensa de su honra es actuar con rapidez, claridad y justicia; nunca con negación ni componendas.

La Universidad en la que yo creo no pide aplausos: pide resultados. No quiere paredes despejadas, sino que quiere campus seguros, autoridades responsables y agresores fuera. Quiere que cada estudiante pueda volver a su clase sin miedo.

La caminera

Esto ocurre en una institución pública que, con todas sus tensiones, se somete al escrutinio social. No nos engañemos: en muchos entornos privados —escolares y organizacionales— estas conductas prevalecen sin denuncia ni castigo. Ojalá que la lección no sea “no pasa nada”, sino exactamente lo contrario: que sí pase —que se denuncie, que se investigue, que se sancione y que se repare— y que la educación, pública o privada, esté a la altura de quienes confían su vida en ella.

x. @marcoivanvargas

Universitario, siempre.