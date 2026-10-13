El turismo en playas mexicanas

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Con datos del 2025 y a septiembre del 2026, las playas mexicanas pierden turistas. El turismo internacional y nacional en México cambia de rumbo: las zonas costeras registran severas caídas en sus llegadas aéreas y terrestres, mientras la capital y los destinos urbanos ganan preferencia. Al mes de septiembre, el turismo masivo de sol y playa experimentó una contracción del 16 % en la llegada de visitantes extranjeros por vía aérea en comparación del mismo período del año anterior, mientras que el crecimiento en el interior del país se da en un 2.6 %. Este cambio de comportamiento señala que el tradicional modelo vacacional de costa enfrenta serios desafíos de competitividad frente a nuevas demandas de experiencias culturales y urbanas. Los aeropuertos costeros, aún concentran el 58 % de arribos turísticos. Cancún, el gigante del Caribe mexicano y el mayor receptor de divisas turísticas atendió al 42 % del total nacional, registrando una baja del 14 %. La situación fue aún más pronunciada en otros polos costeros: Los Cabos se contrajo un 17 %, Puerto Vallarta un 32 % y el aeropuerto de Tulum vivió un desplome del 60 % de sus visitantes extranjeros. Cozumel, Mazatlán y Zihuatanejo también se sumaron a la racha negativa, al igual que Acapulco. Por el contrario, la Ciudad de México creció en su turismo urbano en 2.4 %.

El retroceso costero responde al comportamiento de mercados clave. EEUU, el principal emisor hacia el caribe mexicano, registró un descenso del 16 %, mientras que el mercado europeo anotó bajas generalizadas como en el Reino Unido del 16%, Francia el 12 %, Alemania el 7 %, Italia el 5 %, Brasil el 42 % y Colombia el 17 %. Los datos registrados al mes de julio confirman que no se trata de un fenómeno pasajero, ya que sólo cinco de los quince destinos principales reportaron cifras positivas en lo que va del año. Factores como el encarecimiento de los servicios, la percepción social, la fortaleza del peso y la agresiva competencia de otros destinos del Caribe han mermado el liderazgo turístico de playa. Ante esta situación la dependencia del empleo local y las economías regionales se ven lesionadas. Urge restructurar las campañas de promoción, reforzar la conectividad y diversificar la oferta turística.

El turismo en México es un importante sector económico generador de empleos y divisas. Así mismo, contribuye al desarrollo económico del país con inversión en infraestructura, impulso a los negocios, generación de empleo en el sector de servicios e ingreso de divisas. De enero a abril del 2026 la ocupación hotelera en centros de playa fue del 69 %, frente al 71 % del mismo período en el año anterior. Las tendencias de turismo de playa se encuentran en el turismo sostenible, experiencias naturales, turismo familiar, turismo de lujo y turismo deportivo. Estos destinos de playa también enfrentan problemas como la contaminación, la erosión costera, el sargazo en algunas playas del Caribe, la presión sobre el agua potable y los efectos del cambio climático. En un posible escenario cercano, se comenta de pláticas entre sectores gubernamentales y económicos de EEUU y Cuba, y esto en caso de un mayor acercamiento resultaría en una gran inversión de capital norteamericano en el sector turístico cubano, lo cual nos afectaría de sobremanera. El Estado de Florida (EEUU) y Cuba están a una distancia de 145 km. y este país cuenta con playas como Varadero con una extensión de 22 km. de arena blanca (Cancún, 24 km.). Es muy importante el apoyo gubernamental para sostener este sector que genera millones de empleos y sostiene a millones de familias.

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