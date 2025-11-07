Mamdani y la 4T

“Soy joven, pese a mis esfuerzos por crecer.

Soy musulmán. Soy un socialista democrático.

Y, lo más cuestionado de todo, me niego

a disculparme por nada de esto”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Zohran Mamdani, 4.11.2025

Clara Brugada, la jefa de gobierno de la capital, divulgó ayer un mensaje al alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani: “Desde la Ciudad de México enviamos nuestras más sinceras felicitaciones a Zohran Mamdani por su histórico triunfo en la ciudad de Nueva York, pueblo hermano con el que compartimos luchas, sueños y esperanzas. Celebramos su compromiso con la inclusión, el bienestar y la justicia social y territorial, valores que también guían nuestra transformación”.

La presidenta Sheinbaum trató de ser más circunspecta en su conferencia del 5 de noviembre: “Nosotros tenemos que ser muy respetuosos de la política estadounidense y de todos los países del mundo. Pero. ¡interesante lo que ocurrió en Nueva York!”.

Si bien la 4T no ha querido definirse como “socialista”, sino que utiliza el adjetivo neutro de “humanista”, no hay duda de que se identifica con las posiciones de Mamdani. El alcalde electo, por ejemplo, ha propuesto congelar alquileres en Nueva York, mientras que Brugada está ejerciendo ya controles en varias zonas de la Ciudad de México. Mamdani también quiere cobrar más impuestos a los ricos, en un momento en que el gobierno federal mexicano busca cada vez más formas de subir la recaudación.

El problema no tiene que ver con ser de izquierda o de derecha, sino con saber qué medidas funcionan y cuáles no. Los controles han sido siempre una pésima idea para moderar las alzas de precios. Su consecuencia más importante es reducir la oferta. Esto lo saben bien los neoyorquinos, que sufren desde hace décadas un sistema de “estabilización de alquileres” cuyo resultado ha sido crear un mercado distorsionado en el que los alquileres “estabilizados” son muy bajos, pero los demás se han disparado hasta hacer de Nueva York una de las ciudades más caras en vivienda de alquiler. Congelar los arrendamientos, como propone Mamdani, simplemente disuadirá a cualquier inversionista de invertir en la construcción de vivienda. Las unidades que ya existen, por otra parte, dejará de tener un mantenimiento adecuado.

En México ya vivimos esta situación con la “congelación de rentas” de 1942. Esta medida despojó de su legítimo patrimonio a miles de familias y llevó a la destrucción de un invaluable patrimonio histórico inmobiliario, especialmente en el centro histórico de la Ciudad de México.

Cobrar más impuestos “a los ricos” es la estrategia típica de los gobiernos populistas para cubrir sus crecientes gastos, pero en Estados Unidos las personas y los empresarios siempre se pueden mudar. Nueva York tiene la segunda mayor carga fiscal estatal de la Unión Americana, después de Hawaii, pero ya muchos profesionales, directivos corporativos y empresas han tomado la decisión de salir para reubicarse en estados como Florida y Texas que no tienen impuesto estatal a los ingresos. Subir más los impuestos en Nueva York solo generará un mayor éxodo.

Los seguidores de Mamdani han celebrado el triunfo de su candidato a pesar de la campaña en contra del presidente Trump. Pero al final Mamdani puede ser una bendición para Trump. Aunque un musulmán socialista nacido en Uganda puede ser electo alcalde en Nueva York, la ciudad más cosmopolita de Estados Unidos, la enorme mayoría de los estadounidenses no se sienten a gusto con la ideología socialista: Cada acción de Mamdani será presentada ahora como prueba de que los demócratas son realmente comunistas encubiertos. Trump y Fox News, su brazo mediático, no perderán oportunidad para exhibirlo.

Contra jueces

El poder judicial ha tenido que operar desde hace años con recursos muy inferiores a los que necesita, pero los políticos de la 4T han continuado la venganza en su contra. Para 2026 le recortaron 15 mil millones de pesos en el presupuesto. Es falso que se interesen en una mejor justicia.

www.sergiosarmiento.com