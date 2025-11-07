Ya colocan decoración en el C. Histórico

El Ayuntamiento de San Luis Potosí dio inicio a los trabajos de instalación de decoraciones alusivas a la temporada navideña 2025 en el primer cuadro de la ciudad, con el propósito de preparar la capital para las celebraciones decembrinas y generar un ambiente festivo que atraiga a visitantes nacionales y familias potosinas.

Desde esta semana, personal del Ayuntamiento comenzó el montaje de estructuras luminosas en la explanada del Jardín Hidalgo, mejor conocida como Plaza de Armas, donde se colocan figuras decorativas y extensiones de luces que adornarán el corazón del Centro Histórico. Asimismo, en los jardines de la plaza ya se observan luces LED en los arbustos y en los troncos de los árboles, además de

preparativos similares en otras zonas céntricas.

Las labores forman parte de los trabajos anuales que emprende el gobierno municipal para realzar la imagen urbana y promover el espíritu navideño entre los potosinos.

De manera paralela, se prevé que en los próximos días el Gobierno del Estado también inicie la instalación de su propia decoración luminosa, complementando la ambientación en espacios públicos y andadores principales del primer cuadrante de la ciudad.

De acuerdo con autoridades municipales, este esfuerzo busca no sólo celebrar la temporada, sino también impulsar el turismo local y nacional, ya que la iluminación y los adornos en el Centro Histórico se han convertido en un atractivo visual que realza la arquitectura de la ciudad y fomenta la convivencia familiar durante las fiestas de fin de año.