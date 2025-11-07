Aviones israelíes atacan pueblos al sur de Líbano

Beirut, Líbano.- Aviones israelíes atacaron varias localidades en el sur del Líbano el jueves después de instar a los residentes a evacuar, marcando una escalada en sus ataques casi diarios en el país.

Los ataques aéreos ocurrieron horas después de que el grupo Hezbollah instaurara al gobierno libanés a no entrar en negociaciones con Israel.

El portavoz israelí en árabe, Avichay Adraee, advirtió a los residentes en Tayba, cerca de la frontera, Tayr Debba, ubicadas justo al este de la ciudad costera de Tiro, y Aita al-Jabal, en el sur del Líbano, que se alejaran 500 metros de los edificios residenciales atacados los cuales, según ellos, han sido utilizados por Hezbollah. Posteriormente, emitió más advertencias para las localidades de Zawtar al-Sharqiyah y Kfar Dounin.

El ejército israelí dice que atacó una infraestructura militar de Hezbollah en esas áreas, incluyendo “instalaciones de almacenamiento de armas... construidas en el centro de áreas pobladas por civiles”.

Acusa al grupo de reconstruir sus capacidades casi un año después de que entrara en vigor un alto al fuego mediado por EU que puso fin a una guerra de varios meses. Aunque la mayoría de los residentes evacuaron las áreas amenazadas antes de los ataques, el Ministerio de Salud del Líbano informó de una persona herida.

“No permitiremos que Hezbollah se rearme, se recupere, reconstruya su fuerza para amenazar al Estado de Israel”, declaró el portavoz del gobierno israelí Shosh Bedrosian.

Los ataques ocurrieron mientras el primer ministro libanés Nawaf Salam y su gobierno se reunían en Beirut para dar seguimiento a un plan para desarmar a Hezbollah y otros grupos armados no estatales en el país, elaborado por el ejército libanés. El Ministro de Información, Paul Morcos, dijo, tras la reunión, que el gabinete “elogió el progreso que (el ejército) ha logrado... a pesar de los continuos obstáculos, entre los cuales destaca la continuación de las hostilidades israelíes”.

El presidente libanés Joseph Aoun ha criticado los ataques de Israel y la presencia militar en cinco puntos elevados del territorio libanés, pero ha manifestado que está abierto a negociaciones.