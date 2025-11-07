logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡HERMOSA NOVIA!

Fotogalería

¡HERMOSA NOVIA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Interapas no pedirá aumento para 2026

Por Samuel Moreno

Noviembre 07, 2025 03:00 a.m.
A
Interapas no pedirá aumento para 2026

La Junta de Gobierno de Interapas aprobó por unanimidad la iniciativa de Ley de Cuotas y Tarifas para el ejercicio fiscal 2026, la cual no contempla incrementos en los cobros por el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento. El ajuste previsto responde únicamente a la obligación legal de actualizar los montos conforme al Índice Nacional de Precios Productor (INPP).

De acuerdo con el organismo, esta medida busca mantener el equilibrio financiero del sistema sin afectar de manera significativa a la población, particularmente al sector doméstico popular, cuyas tarifas sólo se ajustarán de acuerdo con el índice inflacionario vigente.

Tras la aprobación, el documento será enviado al Congreso del Estado de San Luis Potosí para su análisis y eventual aval dentro del paquete fiscal del próximo año.

Durante la sesión participaron el presidente municipal de Soledad de Graciano Sánchez, Juan Manuel Navarro Muñiz; el alcalde de Cerro de San Pedro, Ángel de Jesús Nava Loredo y el secretario del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Fernando Chávez Méndez, en representación del alcalde Enrique Galindo Ceballos. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También asistieron regidores de los tres municipios, así como Héctor Mario Hinojosa Muñiz, representante de los usuarios domésticos y Fernando Díaz León, dirigente de la Canaco.

Interapas destacó que la actualización de tarifas permitirá sostener las operaciones y los programas de mantenimiento de la red hidráulica, además de garantizar la continuidad de obras de rehabilitación en zonas con mayores rezagos en el suministro, particularmente en colonias del norte y oriente de la capital potosina.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Interapas no pedirá aumento para 2026
Interapas no pedirá aumento para 2026

Interapas no pedirá aumento para 2026

SLP

Samuel Moreno

Ya colocan decoración en el C. Histórico
Ya colocan decoración en el C. Histórico

Ya colocan decoración en el C. Histórico

SLP

Samuel Moreno

Llegamos a la temporada navideña en la capital del estado

Siguen protestas vs.directivos del ITSLP
Siguen protestas vs.directivos del ITSLP

Siguen protestas vs.directivos del ITSLP

SLP

Leonel Mora

Exigen destituir al juez José Pedro Gómez Ávila
Exigen destituir al juez José Pedro Gómez Ávila

Exigen destituir al juez José Pedro Gómez Ávila

SLP

Martín Rodríguez

Dejó en libertad a un confeso de violar a una bebé