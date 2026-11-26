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¡El 2 de octubre no se olvida! Y no, no me refiero a ese episodio oscuro en nuestra historia en 1968, sino al de 2005. ¿Cómo olvidar que aquel día la selección mexicana Sub-17 se proclamaba por primera vez campeona del mundo en el torneo celebrado en Perú?

Ese domingo, al igual que el que acaba de pasar, también vino la NFL a México, y también los 49ers de San Francisco fueron uno de los invitados, solo que en aquella ocasión cayeron 31-14 frente a los Cardenales de Arizona. Recuerdo estar viendo el partido de la selección y, de reojo, seguir el arranque del encuentro en el Estadio Azteca, cuando se escuchó cómo el sonido local anunciaba aquel título mundialista para que la gente reunida en el Coloso de Santa Úrsula celebrara dicha heroica conquista, en un partido que registró una asistencia de 103,467 aficionados, récord histórico en un juego de temporada regular de la NFL en ese momento.

Y como las coincidencias de aquel lejano 2005 siguen asomando, el martes de esta semana México selló su segundo triunfo en el Mundial Sub-17 ante Camerún, solo que esta vez no en tierras incas, sino en el lejano Catar. Esperemos que nuestra selección tenga mucho éxito.

Final Mundial Sub-17 México Brasil 2005: un triunfo histórico

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Ya que evocamos el 2 de octubre, vale la pena recordar lo ocurrido en el Estadio Nacional de Lima frente a nada más y nada menos que la poderosa selección de Brasil, que venía de conquistar su séptimo título sudamericano y contaba entre sus figuras con Marcelo y Anderson. Del primero, ¿qué más podemos decir de su grandísima trayectoria en el Real Madrid?; el segundo, gran figura de aquella verdeamarela, no pudo consolidarse como hubiera querido en el Manchester United.

A más de 21 años de aquella proeza, muchos tenemos grabada en la mente la definición dramática de Éver Guzmán. El mejor jugador mexicano de aquel Mundial —obviamente me refiero a "Carlitos" Vela— nos había adelantado al minuto 31; el 2-0 lo firmó Omar Esparza antes del desborde de júbilo que provocó el tercer gol de Éver.

Trayectoria y legado de los futbolistas campeones

Si algo caracterizó al equipo de Jesús "Chucho" Ramírez fue su solidez y equilibrio en todas sus líneas: futbolistas sobresalientes en ese torneo, todos de gran calidad pero con caminos muy distintos, pues no todos alcanzaron el techo esperado. En aquella final, México salió con Sergio Arias en la portería; una defensa integrada por Patricio Araujo, Héctor Moreno, Christian Sánchez, Efraín Juárez y Adrián Aldrete; en el mediocampo, la contención de Omar Esparza y Jorge Hernández para darle libertad a César Villaluz; y arriba, los dos monstruos: Giovani dos Santos y Carlos Vela. De cambio ingresaron Pedro Valverde, Éver Guzmán y Juan Carlos Silva, elementos quizá sin tanto reflector previo como otros, pero con actuaciones determinantes.

Entre quienes construyeron las trayectorias más largas, Moreno destaca como uno de los grandes sobrevivientes de aquella generación. Tras debutar con Pumas, dio el salto a Europa y defendió las camisetas del AZ Alkmaar, Espanyol, PSV, Roma y Real Sociedad, además de disputar cuatro Copas del Mundo. Otro campeón que encontró una segunda vida dentro del fútbol fue Efraín Juárez, quien tras su paso como jugador por Pumas, Celtic, Zaragoza, América y Monterrey, entre otros, ha continuado ligado al juego desde el banquillo.

Carlos Vela tomó otro rumbo. El atacante dejó México siendo muy joven rumbo al Arsenal y posteriormente militó en Salamanca, Osasuna, West Bromwich y Real Sociedad, donde se convirtió en uno de los futbolistas mexicanos más influyentes de la historia reciente en Europa. Su etapa con LAFC también marcó época, ganando la MLS Cup y estableciendo el récord de 34 goles en una temporada regular. Por su parte, Giovani dos Santos, formado en La Masía, debutó con el Barcelona y recorrió clubes como Tottenham, Ipswich Town, Galatasaray, Racing de Santander, Mallorca, Villarreal, LA Galaxy y América.

Mención especial merecen Édgar Andrade, César Villaluz y Jorge Hernández: parecía que podían dar mucho más en el fútbol, pero se quedaron cortos en comparación con su enorme talento.

En el ámbito deportivo, por todo esto y mucho más, ¡el 2 de octubre no se olvida!