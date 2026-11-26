¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Mis cuatro lectores han oído hablar del Ensalivadero. Es un solitario y umbrío paraje alejado de la ciudad al que van por la noche las parejitas en trance húmedo y que no tienen para pagar un cuarto de motel, aunque sea sin jacuzzi. En ese lugar propicio a escarceos eróticos se hallaba la linda Susiflor en el asiento trasero del automóvil del galán con el que había ido ahí. Le preguntó: "Y a propósito, ¿cómo te llamas?". El acompañante se lo dijo. Susiflor se alegró: "Me da gusto conocerte y saber tu nombre. Mi mamá me tiene prohibido que trate con desconocidos"... Pepito se dirigió a su tía: "¿Qué haces?". Le explicó ella: "Me estoy poniendo crema para arrugas". "Ha de ser muy buena -observó el chiquillo-. Cada día te salen más"... Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, acudió a la cárcel de la ciudad en la visita quinquenal que hacían las socias del Club de Costura como parte de su intensa labor caritativa. Le preguntó a un preso: "¿Por qué está usted aquí, buen hombre?". Contestó el reo: "Porque no me dejan salir"... Sonorosa palabra es "funámbulo". Todos los vocablos esdrújulos son muy sonoros, incluyendo el vocablo "esdrújulo". Se llama funámbulo al alambrista que hace equilibrios sobre la cuerda floja. Famoso funámbulo fue el francés Blondin. Varias veces cruzó las cataratas del Niágara caminando por un cable de 300 metros de largo a 50 metros sobre el torrente. Una de esas veces lo hizo con los ojos vendados, y otra cargando a un hombre en sus espaldas. Ya casi anciano, retirado de sus peligrosas actuaciones, resbaló en el baño de su casa, y esa caída, complicada con la enfermedad crónica que padecía, lo llevó a la tumba. Muy bien dice el proverbio popular: "Para el amor y para la muerte no hay caja fuerte". Un funámbulo se presentaba en la plaza de cierto lugarejo. Hacía equilibrios en el alambre, y un chiquillo le sacudía uno de los postes que sostenía el cable. Le dijo el acróbata, molesto: "No me muevas el poste, muchacho. Yo no le muevo la cama a tu mamá cuando está trabajando"... La ridículamente llamada 4T destruyó el equilibrio de poderes en que se basa la vida democrática de una nación. Eso acerca peligrosamente a nuestro país a una dictadura. Se llama "desequilibrado" a quien ha perdido la razón. México está desequilibrado... La tropilla de soldados y su capitán llevaban cuatro días caminando por el desierto sin comer ni tomar agua. A punto ya de fenecer de sed y de hambre encontraran a un beduino que pastoreaba su rebaño de cabras. "¡A beber de las ubres de las chivas!" -ordenó el jefe. Todos lo hicieron, ansiosos, menos uno. "¿Qué le pasa, soldado? -le preguntó el superior. ¿Usted no bebe?". "No, mi capitán -respondió el individuo-. A mí me tocó el chivo"... El papá de Rosilita invitó a su patrón a cenar en su departamento. En el curso de la conversación la niña, amable y educada, le preguntó al invitado: "¿Y cómo están en su casa, señor Negrero?". Decía la mamá de la amada eterna, segunda madre para mí: "Con los niños, comer y no chorrearse". Quería decir que las criaturas todo lo ven, todo lo oyen y todo lo guardan, aunque no lo parezca... La tortuga macho le dijo a la hembra: "¿Te... quieres... casar... conmigo?". Respodió ella: "Ay... Quelonio... Me... lo... dices... tan... de... repente"... Asomábase el rey por un balcón cuando pasó un cortesano y le dio una sugestiva nalgadita en el único lugar posible de la anatomía humana donde una nalgadita puede darse. Ante tamaña falta el monarca se volvió, indignado. Lo vio el cortesano y se disculpó, confuso: "Perdone, Su Majestad. Es que creí que era la reina"... FIN.