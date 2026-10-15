México ¿seguimos viviendo en una democracia o solamente conservamos sus formas? (Segunda y última parte)

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Delincuencia organizada

y legitimidad del poder

México ha padecido durante décadas vínculos entre autoridades, grupos criminales, intereses económicos y redes de corrupción. No es un fenómeno exclusivo de un partido o administración.

Sin embargo, las denuncias e investigaciones periodísticas relacionadas con presunto financiamiento ilícito de campañas, contratos públicos, empresarios cercanos al entorno presidencial y personajes como Amílcar Olán hacen indispensable exigir investigaciones independientes y transparentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Es importante distinguir las sospechas, los testimonios, los hallazgos periodísticos y las responsabilidades judicialmente acreditadas. No sería correcto presentar acusaciones no probadas como hechos concluyentes. Tampoco sería razonable considerar que las denuncias carecen de importancia mientras no exista una sentencia.

Precisamente para eso deben existir fiscalías autónomas, tribunales independientes, órganos de fiscalización y periodistas capaces de investigar sin presiones. La pregunta de fondo es si nuestras instituciones cuentan con independencia suficiente para investigar al poder, cualquiera que sea el partido que lo ejerza.

Cuando la delincuencia organizada influye mediante dinero, violencia o intimidación en la selección de candidatos y las decisiones públicas, la libertad electoral se encuentra comprometida.

La democracia también se refleja

en la política exterior

El principio de no intervención ha sido históricamente importante para México. Sin embargo, la defensa de la soberanía de otros países no debería impedir expresar preocupación por la eliminación de elecciones libres o la restricción de derechos políticos fundamentales.

La postura mexicana ante Nicaragua plantea preguntas legítimas sobre la consistencia de los criterios diplomáticos. Para juzgar declaraciones y votaciones concretas deben consultarse los comunicados oficiales y las actas correspondientes. Esa postura no demuestra que México pretenda cancelar sus propias elecciones, pero sí merece escrutinio público.

¿Estamos ante un proceso de autoritarismo?

El fascismo histórico tuvo características específicas que no deben utilizarse indiscriminadamente para describir cualquier gobierno con tendencias autoritarias.

Más que hablar de fascismo en México, considero pertinente prestar atención a la erosión democrática: un proceso mediante el cual las instituciones y libertades pueden debilitarse gradualmente, incluso mientras se mantienen elecciones, partidos políticos y estructuras constitucionales.

Freedom House calificó a México con 58 puntos sobre 100 en su informe de 2026 y lo mantuvo como «Parcialmente libre». Identificó, entre otros problemas, el deterioro de la independencia judicial. Estas evaluaciones no significan que todas las elecciones sean ficticias ni que haya desaparecido toda competencia política.

La erosión democrática no siempre se manifiesta mediante un acontecimiento espectacular. Puede avanzar a través de reformas legales, cambios administrativos, nuevas restricciones y prácticas políticas que, consideradas individualmente, parecen justificables. Es su acumulación la que merece examinarse.

Una reforma puede justificarse en nombre de la austeridad; otra, de la soberanía; otra, del combate a la corrupción; otra más, de la democratización de las instituciones. Todas esas finalidades pueden ser legítimas. Debemos preguntarnos si los medios utilizados fortalecen realmente la democracia o reducen los mecanismos que permiten a los ciudadanos controlar a sus gobernantes.

La libertad que podemos perder sin advertirlo

Quizá una de las cuestiones más importantes no sea determinar en qué momento un país deja formalmente de ser democrático, sino reconocer cuándo sus ciudadanos comienzan a perder la capacidad efectiva de ejercer sus libertades.

La libertad no consiste únicamente en poder votar cada cierto número de años. También significa poder disentir sin temor, acceder a información pública, participar en decisiones colectivas, cuestionar a las autoridades y acudir a instituciones independientes cuando el poder actúa arbitrariamente.

También debemos preguntarnos por nuestra propia participación como sociedad. Existen movimientos, organizaciones y expresiones ciudadanas activas, por lo que sería apresurado afirmar que toda participación ha disminuido. Pero la baja participación en determinados procesos y el debilitamiento de algunos espacios de vigilancia justifican preguntarnos si la ciudadanía conserva suficientes medios para incidir en las decisiones públicas.

Una medida que hoy aceptamos porque favorece al partido con el que simpatizamos podría parecernos inaceptable si mañana fuera utilizada por sus adversarios. Esa es una prueba fundamental de nuestro compromiso con la democracia.

Reflexión final

No necesitamos idealizar los gobiernos anteriores para cuestionar al actual. Tampoco necesitamos negar avances en determinadas políticas públicas para reconocer retrocesos institucionales.

Podemos admitir que México arrastra una larga historia de corrupción, desigualdad y abuso del poder, y al mismo tiempo exigir que quienes llegaron prometiendo transformar esas prácticas no las reproduzcan ni profundicen.

La democracia no se defiende únicamente cuando gana el partido de nuestra preferencia. Se defiende cuando exigimos que cualquier gobierno, incluso aquel con el que coincidimos, respete los límites de su autoridad.

Tal vez la pregunta que deberíamos hacernos no sea solamente si México sigue siendo una democracia, sino qué tan libres somos hoy para cuestionar, limitar y eventualmente sustituir a quienes nos gobiernan, y qué garantías tendremos para seguir haciéndolo mañana.

Porque una democracia no debería medirse solamente por la existencia de elecciones, sino por la libertad real de sus ciudadanos y por la capacidad de sus instituciones para impedir que el poder se vuelva incuestionable.

Fuentes y documentos para contrastar

DOF: reforma judicial (15/09/2024)

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5738985&fecha=15/09/2024

DOF: simplificación orgánica (20/12/2024)

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5745905&fecha=20/12/2024

DOF: nulidad electoral por intervención extranjera (02/06/2026)

https://sidof.segob.gob.mx/notas/5789358

DOF: nacionalidad única para cargos ejecutivos (07/10/2026)

https://sidof.segob.gob.mx/notas/5800617

INE: estimación de participación judicial (02/06/2025)

https://central-estatico.ine.mx/2025/06/02/porcentaje-de-participacion-ciudadana-en-la-jornada-electoral-del-peepjf-2024-2025-esta-entre-el-12-57-y-el-13-32/

OEA: informe preliminar sobre elección judicial de 2025

https://www.oas.org/fpdb/press/2025_MEXICO_MOE_Elecciones_Judiciales_-Informe_Preliminar_ESP.pdf

Freedom House: México 2026

https://freedomhouse.org/country/mexico/freedom-world/2026

Nota editorial: los episodios relativos a Nicaragua, las declaraciones recientes sobre periodistas, la regulación digital y las investigaciones sobre Amílcar Olán requieren revisión de documentos, declaraciones originales e investigaciones específicas antes de atribuir hechos o responsabilidades definitivas.