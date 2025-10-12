Mirador
Historia de la creación del mundo.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
(Como se ve, cielos hay varios; tierra solamente una).
También hizo el mar con todas las criaturas que lo habitan
En el cielo puso las aves, y en la tierra toda suerte de animales.
Creó después las plantas y los árboles; el verdor de la hierba y el iris infinito de las flores;
Formó en seguida las montañas, los valles, las selvas, los desiertos.
Finalmente hizo al hombre.
Adán contempló maravillado el universo de lo creado y le dijo al Señor:
-¡Qué hermoso es el libro de la naturaleza!
Respondió el Señor:
-Sí. Será una pena que cuando haga la fe de erratas de ese libro tenga que poner: “El hombre”.
