Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
A

Historia de la creación del mundo.

En el principio creó Dios los cielos y la tierra.

(Como se ve, cielos hay varios; tierra solamente una).

También hizo el mar con todas las criaturas que lo habitan

En el cielo puso las aves, y en la tierra toda suerte de animales.

Creó después las plantas y los árboles; el verdor de la hierba y el iris infinito de las flores; 

Formó en seguida las montañas, los valles, las selvas, los desiertos.

Finalmente hizo al hombre.

Adán contempló maravillado el universo de lo creado y le dijo al Señor:

-¡Qué hermoso es el libro de la naturaleza!

Respondió el Señor:

-Sí. Será una pena que cuando haga la fe de erratas de ese libro tenga que poner: “El hombre”. 

¡Hasta mañana!...

