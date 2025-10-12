Violenta muerte tiene un joven motociclista

Un joven motociclista tuvo violenta muerte al derrapar cuando circulaba por la carretera a Rioverde, se golpeó la cabeza contra la contención y cuando llegaron los paramédicos a atenderlo ya había perdido la vida a causa de las fuertes lesiones.

El accidente tuvo lugar antes de las ocho de la noche de este sábado, cuando el ahora occiso se desplazaba por la carretera a Rioverde en dirección a Ciudad Satélite, lo hacía a bordo de una motocicleta Itálika color verde con negro modelo 2024.

En el tramo del Libramiento Oriente y el parque industrial Colonias de San Luis, el conductor perdió el control de la dirección y así chocó contra la contención metálica, en donde se pegó con fuerza en la cabeza y derrapó con todo y unidad quedando tirado sobre la superficie de rodamiento.

Otros automovilistas que pasaban por el lugar pidieron ayuda y al lugar acudieron socorristas de Protección Civil de Villa de Pozos, quienes procedieron a atender al joven motociclista pero determinaron que ya había perdido la vida.

Entre otras lesiones, presentaba un fuerte golpe en la cabeza con posible fractura de cráneo, lo que le habría quitado la vida en instantes.

Por ahora se desconoce la identidad del infortunado, aunque la unidad traía un permiso de circular que estaba vencido emitido a nombre de Luis Alberto N. por el Ayuntamiento de Villa de Reyes.

El cuerpo fue enviado al Servicio Médico Legista en donde sería entregado a los familiares, en tanto que se esperaba también el arribo de elementos de la Guardia Nacional para que tomaran conocimiento del accidente y el Ministerio Público inició con las diligencias correspondientes.