Talleres en La Merced

Cultura

Por Estrella Govea

Octubre 12, 2025 03:00 a.m.
Este octubre, la oferta de talleres en el Centro Cultural Municipal La Merced ofrece aprender, crear y experimentar distintas disciplinas artísticas, incluye cursos de cera escamada, alfeñiques, bordado, danza, música y manualidades.

Entre las propuestas destacan el taller de cera escamada alusiva al Día de Muertos, que se impartirá los jueves de 17:00 a 19:00 horas por la maestra Celia Rodríguez, y el de alfeñiques, dirigido por María Hurtado los lunes de 10:00 a 12:00 horas, donde los participantes podrán preparar los dulces tradicionales de la festividad.

La oferta incluye actividades manuales y artísticas como fieltro y elaboración de estoras, tejido, bordado Tenek y técnicas textiles, amigurumis, velas aromáticas y bolsas artesanales, así como talleres de reciclado, cocina tradicional, chocolatería y alfeñiques, vinculados con la tradición local y el Día de Muertos.

En materia musical y de danza, se imparten clases de canto, guitarra, clases de salsa, bachata, danzón, cumbia y baile fino de salón, pensadas para fomentar la expresión corporal y la coordinación rítmica. 

Además, el programa ofrece actividades como canto popular, cocina tradicional, jabones artesanales, pintura textil, violín, corte y confección. Cada taller permite acercarse a técnicas y saberes que forman parte del patrimonio cultural de San Luis Potosí.

Quienes deseen inscribirse o recibir más información pueden comunicarse al 444 814 85 40 o consultar la página de Facebook Cultura Municipal SLP, donde se detallan horarios, instructores y requisitos para cada taller. 

Los talleres se distribuyen a lo largo de la semana: por la mañana y la tarde, en horarios accesibles.

