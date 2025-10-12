Rehenes civiles, soldados, padres e hijos

Tel Aviv, Israel.- Sus rostros observan desde cada esquina de Israel en carteles ya descoloridos y rotos. Sus historias, contadas por familiares angustiados, son casi tan conocidas como las de las celebridades. Son civiles y soldados, padres e hijos. Algunos estaban en el festival de música Nova, donde casi 400 personas fueron asesinadas y decenas fueron secuestradas.

El reciente alto el fuego, que comenzó el viernes, es un paso clave para poner fin a una guerra devastadora de dos años, desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que unas 1,200 personas fueron asesinadas y 251 fueron secuestradas.

Actualmente, hay 48 rehenes retenidos en Gaza, incluido el cuerpo de un soldado de una guerra anterior. Israel ha determinado que al menos 25 de los rehenes fueron asesinados el 7 de octubre de 2023 o murieron en cautiverio. No se sabe cuántos de los aproximadamente 20 rehenes restantes siguen vivos y regresarán a Israel. Solo hay una mujer rehén, que Israel cree que murió durante su reclusión.

Con el inicio del alto el fuego el viernes, se espera que los rehenes restantes sean liberados en 72 horas. Israel, por su parte, se prepara para liberar a unos 2.000 prisioneros palestinos.

