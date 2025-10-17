logo pulso
Expresión

Mirador

Por Armando Fuentes Aguirre

Octubre 17, 2025 03:00 a.m.
A

La mejor conversación es aquella en que tú hablas y los demás escuchan. Doña Rosa conversa hacia un solo lado, y en la sobremesa tras la cena en la casa del Potrero narra un sucedido más de su marido. 

-La mamá de Abundio me contó que cuando él y su hermano menor eran chiquillos ella hizo un pastel para regalárselo a su suegra. Les dijo a los niños: “No se acerquen a ese pastel. Diosito lo está cuidando”. Después preparó una jarrita con miel y un plato con requesón para llevárselos también a la señora. Luego fue a su recámara a arreglarse. Abundio, entonces, le dijo a su hermanito: “Vamos a chingarnos la miel y el requesón. Mamá se fue a su cuarto, y Diosito está ocupado cuidando el pastel”.

Todos reímos, menos don Abundio. Masculla con enojo:

-Vieja habladora.  

Doña Rosa figura con índice y pulgar el signo de la cruz, se lo lleva a los labios y jura:

-Por ésta.

¡Hasta mañana!...

