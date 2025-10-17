Aún no estoy ahí: Antetokounmpo

MIAMI.- La casa familiar de Giannis Antetokounmpo en Grecia tiene un balcón que le ofrece lo que él describe como una vista increíble de Atenas. La rutina nocturna cuando está allí suele ser así: tomar algo de fruta, salir, contemplar su tierra natal y dejar que el tiempo simplemente se desvanezca.

En esos momentos, su mente siempre parece divagar.

“Simplemente me siento allí y pienso en lo que es importante para mí”, dijo Antetokounmpo. “Y cada vez llego a la conclusión: legado. Por lo que voy a ser recordado”.

Independientemente de lo que suceda entre ahora —el inicio de su 13ª temporada en la NBA, todas con los Bucks de Milwaukee— y cuando Antetokounmpo decida que sus días de juego han terminado, gran parte de ese legado ya está asegurado.

Ha ganado un campeonato. Ha sido un MVP. Ha sido un MVP de las Finales de la NBA. Es un All-Star y una selección All-NBA perenne. Es uno de los solo siete jugadores nacidos en algún lugar fuera de los 50 estados de Estados Unidos que ha alcanzado la marca de los 20,000 puntos. Este verano, llevó a Grecia a su primera medalla en el EuroBasket en 16 años.

Pero quiere más. Mucho más. A pesar del currículum, que es de élite según cualquier estándar, Antetokounmpo no cree que aún se le considere uno de los grandes de todos los tiempos. Y es por eso que en esas noches en Atenas, mientras disfruta de ese plato de fruta, se convence a sí mismo de que hay más por lograr.

“Giannis es uno de los mejores jugadores del mundo. Creemos que es el mejor jugador del mundo”, dijo el gerente general de los Bucks, Jon Horst. “Cada vez que tienes una temporada con él, piensas que tienes una oportunidad de ganar”.

Esas no son solo palabras. En las últimas ocho temporadas combinadas, ha habido 152 jugadores que han aparecido en al menos 400 juegos de temporada regular. De esos, ningún jugador ha sido un ganador más regularmente que Antetokounmpo.

El porcentaje de victorias de los Bucks en los juegos de temporada regular en los que ha jugado durante ese período es de .671, el mejor en la NBA. Durante esas temporadas regulares, Boston tiene un porcentaje de victorias de .670 cuando Jayson Tatum está en la alineación, Filadelfia un porcentaje de victorias de .670 cuando Joel Embiid juega.