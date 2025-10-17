Atacan fiscalía con explosivos

Tijuana, BC.- El ataque con drones y explosivos en contra de la Unidad Antisecuestro en Tijuana será investigado como delito de terrorismo, afirmó la fiscal de Baja California, María Elena Andrade, quien aseguró que es la primera vez que los grupos criminales usan esta tecnología para atacar a las instituciones en el estado.

En conferencia de prensa, la fiscal detalló que la agresión fue grabada por cámaras de seguridad, desde donde se identificó que tres drones arrojaron botellas de plástico con pólvora y material que, al explotar, salió disparado y dañó cuatro vehículos dentro del patio de la unidad, sin que alguna persona resultara lesionada.

En dicha conferencia confirmó que se utilizaron tres drones y explosivos improvisados. Además, dijo que luego del ataque a las instalaciones los agentes identificaron a otro artefacto sobrevolando, por lo que elementos de seguridad que ya resguardaban el área dispararon al cielo intentando derribarlo sin tener éxito. Informó que las autoridades desconocen a quien pertenecen los drones.

La fiscal explicó que sobre estos hechos también se avisó a la Fiscalía General de la República (FGR), quienes enviaron personal a las instalaciones donde ocurrió el ataque, para realizar su reporte el cual será entregado a la institución y autoridades en CDMX.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además de mantener comunicación con autoridades federales en México, María Elena Andrade confirmó que también se mantuvo contacto con el gobierno de Estados Unidos, quienes, mediante el Consulado con sede en Tijuana, emitieron una alerta para los ciudadanos de ese país tanto quienes viven en territorio mexicano como aquellos que quieren cruzar la frontera.

“Hay reportes de un ataque contra la oficina de la fiscalía de Baja California en playas de Tijuana. Siga las noticias locales y manténgase alejado de la zona. Informe a sus amigos y familiares de su situación. Para asistencia de emergencia para ciudadanos estadounidenses, llame al (55) 5080 2000 desde México y al 011 52 55 5080 2000 desde EE. UU”, se lee en la publicación de alerta en la página oficial de la oficina diplomática.

De acuerdo con el reporte oficial, el ataque se registró alrededor de las 19:00 horas, cuando se había alertado por disparos de arma de fuego. Cuando las corporaciones llegaron al sitio y al inspeccionar el área identificaron que se trataba de un ataque con pequeñas aeronaves y explosivos improvisados.